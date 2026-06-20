Il nuovo direttore artistico di Sanremo: Svelate le indiscrezioni e i progetti futuri

Scopri chi potrebbe guidare il Festival di Sanremo 2027, le motivazioni dietro la esclusione di Belen Rodriguez e i piani di Stefano De Martino per la muscica e la selection dei brani nel futuro delle arti, con un panorama approfondito di progetti negativi e positivi.

Mentre il Festival di Sanremo 2027 prende forma, già stanno emergendo le prime indiscrezioni sulla figura che potrebbe ricoprire il ruolo di direttore artistico. Prima di qualche settimana la voce era fatta solo di congetture, ora si che stanno delineando chiaramente i primi veri nomi papabili.

Una delle voci che ha attirato l'attenzione è quella che coinvolgerebbe la showgirl argentina Belen Rodriguez. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, questa idea è del tutto infondata. Nel suo testo per la newsletter ha quindi fatto chiarezza, smentendo categoricamente le voci che indicavano un possibile ruolo nel quadro di Sanremo per la protagonista della tv argentina.

Secondo Parpiglia, la chiusura di Belen non sarebbe legata a ragioni professionali: la showgirl sarà impegnata come giudice nel prossimo programma Tu Sì Que Vales. D'altronde, la decisione sarebbe stata presa da Stefano De Martino e non dalla figura di Belen.

De Martino avrebbe scelto di mantenere separati i suoi progetti Futuri dal gruppo di amici, colleghi e collaboratori di lunga data con cui ha lavorato in passato, in particolare il gruppo storico di amici, attori e collaboratori napoletani che hanno collaborato con lui nel suo programma STEP. Come occhio nel filo di questa indiscrezione point che la unica eccezione a questa politica di chiusura sono i progetti estivi di Stefano De Martino: un lungo soggiorno negli Stati Uniti per motivi di lavoro.

Attualmente De Martino sta lavorando sulla manifestazione di Sanremo che si terrà a febbraio 2027. Per molti quell'estate rappresenta un po' un tempo di pausa, ma per lui è un periodo tecnico e intrigante. Secondo Parpiglia, De Martino trascorrerà parte delle prossime settimane negli Stati Uniti, dove potrebbe concedersi qualche giorno di vacanza insieme al figlio Santiago, nato dal suo matrimonio con Belen Rodriguez. Nonostante la breve vacanza, il soggiorno sarà soprattutto un'occasione di lavoro.

Il conduttore deve andare a Los Angeles, dove lo attenderà la figure di manager musicale e di figura di riferimento dell'industria discografica italiana, noto anche per guidare i Maneskin. Ferraguzzo sarebbe uno dei principali consulenti del nuovo direttore artistico per tutto ricordare la parte musicale del Festival, con l'obiettivo di affrontare una delle fasi più delicate dell'organizzazione: la selezione delle canzoni in gara.

Un compito particolarmente impegnativo perché, secondo Polpiglia, già abbiamo ricevuto circa 500 proposte, un numero che rappresenterebbe un record assoluto per la prima edizione di Sanremo con Stefano De Martino nella sua direzione artistica





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