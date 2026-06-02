Il nuovo governo danese di Frederiksen affronta Groenlandia, inflazione e welfare

Il terzo governo consecutivo di Mette Frederiksen si concentra sulla resistenza alle pressioni USA sulla Groenlandia, sul controllo dell'inflazione e sull'espansione dello stato sociale, con misure come cure dentistiche gratuite e trasporti pubblici gratis per i giovani.

Il nuovo governo di centro-sinistra del primo ministro danese Mette Frederiksen resisterà alle pressioni statunitensi sul futuro della Groenlandia , affronterà l'inflazione interna ed espanderà lo stato sociale , secondo un documento programmatico pubblicato martedì.

Dopo oltre due mesi di negoziati, lunedì Frederiksen, 48 anni, ha annunciato un accordo per formare il suo terzo governo consecutivo, il che potrebbe renderla il primo ministro danese più longevo dalla Seconda Guerra Mondiale. La lista delle cose da fare comprende i colloqui diplomatici in corso sulla Groenlandia, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di annettere, e un rapido rafforzamento delle forze armate danesi mentre la sicurezza in Europa si deteriora a causa della guerra della Russia in Ucraina.

Il governo resterà fermo sulla sovranità, l'integrità territoriale e il diritto all'autodeterminazione del Regno, si legge nel documento. Il futuro del Regno di Danimarca, composto da Groenlandia, Isole Faroe e Danimarca continentale, spetta alle tre nazioni decidere da sole, ha detto il governo, aggiungendo che rimane incrollabile nel suo sostegno all'Ucraina. Frederiksen ha anche incontrato i due parlamentari groenlandesi prima della presentazione delle politiche, che hanno dichiarato di appoggiare il governo.

Oltre ai socialdemocratici di Frederiksen, il nuovo governo sarà composto dai socialdemocratici, dai verdi di sinistra e dai moderati centristi, contando principalmente sull'Alleanza rosso-verde di estrema sinistra per la maggioranza parlamentare, anche se potrà chiedere il sostegno di altri partiti su singole votazioni. Per assicurarsi il sostegno, il governo entrante ha accettato di rendere gratuite le cure dentistiche per i danesi entro 10 anni, di rendere gratuiti i trasporti pubblici per tutti i minori di 22 anni e di azzerare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) su frutta e verdura, secondo l'Alleanza rosso-verde.

Il piano affronta la crisi del costo della vita che ha perseguitato Frederiksen durante tutta la campagna elettorale, dove i socialdemocratici hanno subito il loro peggior risultato in oltre un secolo. È piuttosto folle fare una tripletta come primo ministro...

Devono esserci alcuni capi di governo di sinistra in Europa che guardano a questo e pensano: forse dovremmo ascoltarla su come negoziare e fare lavoro parlamentare, ha detto Andreas Thyrring, partner di Ulveman & Borsting, società di consulenza in affari pubblici





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