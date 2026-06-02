Il nuovo governo Frederiksen sfida le pressioni USA sulla Groenlandia e espande lo stato sociale in Danimarca

Il terzo governo consecutivo della prima ministra danese Mette Frederiksen si impegna a difendere la sovranità del Regno di Danimarca, in particolare sulla Groenlandia, ad affrontare l'inflazione con misure di welfare e a rafforzare le difese militari in risposta alla guerra in Ucraina.

Il nuovo governo di centro-sinistra del primo ministro danese Mette Frederiksen , formatosi dopo lunghe negoziazioni, affronta una serie di sfide nazionali e internazionali. L'esecutivo, che vede per la terza volta consecutiva Frederiksen alla guida, si prepara a resistere alle pressioni degli Stati Uniti sul futuro della Groenlandia , a gestire l'inflazione domestica e a espandere lo stato sociale.

Il documento programmatico sottolinea l'impegno fermo sulla sovranità, l'integrità territoriale e il diritto all'autodeterminazione del Regno di Danimarca, composto da Groenlandia, Isole Faroe e Danimarca continentale, ribadendo altresì il sostegno incrollabile all'Ucraina. Parallelamente, il governo intende procedere con il rafforzamento militare in risposta al deterioramento della sicurezza europea a causa della guerra in Ucraina.

Sul fronte interno, l'accordo di coalizione include misure per affrontare la crisi del costo della vita: cure dentarie gratuite per tutti i danesi entro dieci anni, trasporti pubblici gratuiti per chi ha meno di ventidue anni e l'azzeramento dell'IVA su frutta e verdura. Queste concessioni sono state decisive per ottenere il sostegno della coalizione Rosso-Verde di estrema sinistra, su cui il governo fa affidamento per raggiungere la maggioranza parlamentare.

La composizione dell'esecutivo vede insieme i Socialdemocratici di Frederiksen, i Social Liberali, i Verdi di Sinistra e i centristi Moderati. L'immigrazione rimane un tema caldo: il governo proseguirà nella linea dura, con piani per aumentare le espulsioni di stranieri condannati e per creare centri di detenzione fuori dall'Europa, una politica criticata da alcune organizzazioni per i diritti umani ma osservata con interesse da altri governi europei.

Il successo politico di Frederiksen, che potrebbe diventare il primo ministro più longevo dalla Seconda Guerra Mondiale, è stato sottolineato da analisti che vedono nella sua abilità negoziale un modello per la sinistra europea. La formazione del governo arriva dopo le elezioni in cui i Socialdemocratici hanno ottenuto il peggior risultato in oltre un secolo, rendendo necessaria una coalizione allargata e complessa.

La situazione in Groenlandia rimane una priorità diplomatica, con il presidente Trump che ha più volte manifestato l'intenzione di annettere l'isola, suscitando la ferma opposizione di Copenaghen. Il governo ha anche confermato il sostegno all'Ucraina, una posizione coerente con la precedente amministrazione. Nel complesso, il nuovo esecutivo dovrà bilanciare le richieste interne di protezione sociale con le pressioni internazionali, in un contesto geopolitico sempre più instabile





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