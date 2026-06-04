Il governo di centro-destra ha promesso tagli alle tasse, spese mirate e un'azione anticorruzione. Jansa ha detto che il gabinetto rappresenterà l'intero paese, con ministri provenienti da diverse generazioni e da tutta la Slovenia.

Il nuovo governo sloveno guidato da Janez Jansa è stato approvato dal parlamento con 49 voti a favore e 30 contrari. Il governo di centro-destra ha promesso tagli alle tasse , spese mirate e un'azione anticorruzione.

Jansa ha detto che il gabinetto rappresenterà l'intero paese, con ministri provenienti da diverse generazioni e da tutta la Slovenia. La Slovenia è stata guidata negli ultimi quattro anni da un governo liberale guidato da Robert Golob, che ha vinto di poco le elezioni ma non è riuscito a formare una coalizione di maggioranza.

Il nuovo governo è composto da 15 membri, con la maggior parte dei ministri provenienti dal partito SDS di Jansa e altri provenienti dai partner della coalizione NSi, Democratici e Focus. Il partito SLS, il quinto partner, non ha ottenuto un posto da ministro. Jansa ha anche promesso di affrontare la corruzione e di devolvere maggiori poteri ai governi locali. Ha invitato i partiti dell'opposizione a unirsi a una partnership per contribuire alla stesura della legislazione chiave.

Gli analisti dicono che il governo di Jansa probabilmente cambierà politica estera rispetto alla precedente amministrazione, che ha riconosciuto uno Stato palestinese e imposto divieti di viaggio al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e a due dei suoi ministri di estrema destra





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