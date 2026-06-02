Mercoledì 3 giugno la Camera esamina il disegno di legge sul nucleare sostenibile, che punta a costruire il quadro giuridico per la produzione di energia nucleare in Italia. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha suggerito l'uso di mini reattori sulle navi mercantili.

Il nuovo nucleare arriva alla prova dell'Aula. Mercoledì 3 giugno la Camera ha in calendario l'esame, in prima lettura, del disegno di legge sul nucleare sostenibile.

Il testo non autorizza direttamente la costruzione di centrali, ma punta a costruire il quadro giuridico entro cui l'Italia potrebbe tornare, dopo decenni, a valutare la produzione di energia dal nucleare. E dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, arrivano le prime indicazioni su come potrebbero essere usati i primi mini reattori: sulle navi mercantili.

La discussione parlamentare vuole predisporre le regole per il cosiddetto 'nuovo nucleare', cioè tecnologie diverse dalle grandi centrali tradizionali che l'Italia ha abbandonato dopo i referendum e la stagione post-Chernobyl. La delega riguarda produzione di energia, sicurezza, autorizzazioni, localizzazione degli impianti, gestione del combustibile, disattivazione, rifiuti radioattivi, ricerca sulla fusione e possibile impiego anche nel settore navale e marittimo. Il governo sostiene che il nucleare di nuova generazione possa contribuire a decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti, indipendenza energetica e anche.

Nel Piano nazionale integrato energia e clima l'ipotesi nucleare è stata inserita come scenario di lungo periodo: secondo le proiezioni attuali, il Mase vorrebbe produrre 8 Gigawatt entro il 2050, pari a circa l'11 per cento del fabbisogno nazionale. Il ddl prevede che il governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. È lì che verranno scritte le regole effettive. L'ultima novità in tema di nucleare in Italia riguarda l'ipotesi navale.

Pichetto, intervistato da Tgcom24, ha detto che il governo sta ragionando con Fincantieri sulla possibilità di navi mercantili dotate di piccoli reattori.

'Quando parliamo di piccoli reattori, quelli più piccoli sono quelli che andranno nelle navi mercantili', ha affermato il ministro, parlando di unità da '10-15 Megawatt'. Poi ha aggiunto: 'Non è la scoperta dell'acqua calda', richiamando l'esperienza dei sommergibili a propulsione nucleare. Quando il governo parla di 'nuovo nucleare' fa riferimento soprattutto a due famiglie tecnologiche.

Gli Smr, piccoli reattori modulari, sono reattori di potenza ridotta rispetto alle centrali tradizionali: l'Agenzia internazionale per l'energia atomica li definisce in genere fino a 300 megawatt elettrici. L'idea è produrre moduli standardizzati in fabbrica e assemblarli in sito, riducendo tempi e complessità. Possono essere pensati per produrre elettricità, calore industriale, teleriscaldamento o idrogeno a basse emissioni.

Gli Amr, reattori modulari avanzati, sono invece tecnologie più innovative, spesso ricondotte alla cosiddetta quarta generazione: possono usare refrigeranti diversi dall'acqua, come sali fusi, sodio o piombo, e in alcuni casi puntare a un migliore utilizzo del combustibile e a una riduzione dei rifiuti ad alta attività. Tuttavia, molte soluzioni di questo tipo sono ancora in fase di sviluppo o autorizzazione





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