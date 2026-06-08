Il nuovo pacchetto Tech Sovereignty dell'UE mira a rendere il cloud e l'IA più sovrani

Il Cloud and AI Development Act introduce quattro livelli di garanzia per i servizi cloud, imponendo controlli più severi sui fornitori esteri e favorendo la crescita dei provider europei.

Il pacchetto legislative "Tech Sovereignty Package" rappresenta una risposta strutturata dell'Unione europea alla crescente dipendenza da fornitori di tecnologie straniere, in particolare nei settori dei microchip, del cloud e dell'intelligenza artificiale.

Al cuore di questo insieme di provvedimenti si trova il Cloud and AI Development Act (CADA), una proposta di legge che intende garantire che i servizi cloud utilizzati per dati pubblici e applicazioni critiche siano sicuri, controllati e decisamente "europei". L'esigenza nasce dal fatto che amministrazioni sanitarie, giudiziarie, finanziarie e le infrastrutture essenziali si affidano a piattaforme gestite da giganti extra‑UE, esponendo così l'Europa a normative straniere come il CLOUD Act e il FISA 702, che consentono alle autorità statunitensi di accedere a dati di cittadini europei anche se conservati all'interno dei confini comunitari.

Per contrastare questa vulnerabilità, la Commissione europea propone regole comuni più rigide per i servizi cloud impiegati dal settore pubblico dei 27 Stati membri. Gli hyperscaler americani, che attualmente detengono circa il 70 per cento del mercato cloud infrastrutturale europeo, avevano già previsto una possibile evoluzione normativa che potesse modificare la loro posizione di mercato. In risposta, hanno sviluppato architetture giuridiche, societarie e tecnologiche specifiche, presentando soluzioni etichettate come "EU Regions" o "cloud sovrano" per rassicurare i clienti europei.

Tuttavia, l'efficacia di tali misure dipende da valutazioni caso per caso e difficilmente potrà eliminare definitivamente il potere delle autorità statunitensi di esercitare giurisdizione sulle proprie imprese, analogamente a quanto avviene per le poche realtà cinesi presenti nel mercato del cloud europeo. Il CADA introduce quattro livelli di garanzia, denominati Union Assurance Levels (UAL), che stabiliscono criteri progressivi di controllo europeo.

Un livello più alto richiede la presenza di sedi e infrastrutture nell'UE, la permanenza dei dati all'interno del territorio, personale europeo, rigide norme di cybersicurezza e l'assenza di interferenze da governi esteri. Inoltre, sono inserite clausole che vietano l'uso dei dati per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale al di fuori dell'Unione e impongono la comunicazione tempestiva delle vulnerabilità software.

Il livello UAL più basso diventerà la soglia minima obbligatoria per qualsiasi amministrazione pubblica che intenda acquistare servizi cloud, mentre i livelli più alti saranno riservati a settori particolarmente sensibili come difesa, sanità, finanza, giustizia ed energia. In questi casi le pubbliche amministrazioni potranno scegliere esclusivamente fornitori che garantiscano l'assenza di controllo da parte di società madri extra‑UE, il non trasferimento di dati sensibili fuori dall'Unione e una catena del software trasparente e verificabile.

Le nuove regole sono dirette principalmente alle amministrazioni pubbliche e alle istituzioni europee, che dovranno includere i criteri UAL nei bandi di gara. Per il settore privato non è previsto un divieto di utilizzo dei grandi fornitori statunitensi, ma le imprese considerate "critiche" - ad esempio nei settori energia, finanza e telecomunicazioni - saranno incoraggiate a effettuare valutazioni analoghe e a orientarsi verso soluzioni più souverane.

Il risultato più probabile è che i colossi del cloud americano continueranno a operare in Europa, ma incontreranno difficoltà crescenti nella gestione dei carichi di lavoro più sensibili delle amministrazioni pubbliche e delle infrastrutture strategiche. Questo li spingerà a concentrarsi su servizi meno critici o a creare strutture societarie e tecniche più integrate con l'Europa, aprendo spazio a fornitori europei che potranno consolidare la loro presenza sul mercato.

Se il CADA verrà approvato nella forma attuale, il processo legislativo richiederà almeno un anno e sarà soggetto a pressioni politiche, ma il panorama europeo del cloud è destinato a subire un cambiamento strutturale verso una maggiore sovranità digitale





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