Il nuovo trailer di The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine è stato rilasciato per promuovere il thriller romantico e post-apocalittico diretto da Sir Ridley Scott. Il film vede Jacob Elordi nel ruolo di Hig, un pilota civile vedovo che ha sopravvissuto a una terribile pandemia.

Il nuovo trailer di The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine, diretto da Sir Ridley Scott , è stato rilasciato per promuovere il thriller romantico e post-apocalittico che arriverà nelle sale cinematografiche il 26 agosto prossimo.

Il film vede Jacob Elordi nel ruolo di Hig, un pilota civile vedovo che ha sopravvissuto a una terribile pandemia che ha sterminato la popolazione del pianeta. Hig vive in un hangar isolato insieme al suo cane Jasper e a Bangley, un ex marine armato fino ai denti che lo protegge.

La loro routine di sopravvivenza e diffidenza viene sconvolta quando Hig intercetta una misteriosa trasmissione radio che lo spinge a intraprendere un viaggio rischioso verso l'ignoto alla ricerca di altri sopravvissuti. In questo viaggio, Hig incontra la bella Cima, e insieme a lei e a Bangley, inizierà un percorso di scoperta e di crescita personale.

Il film sembra avere un grande potenziale per catturare l'attenzione degli spettatori più giovani e soggetti alle mode, grazie alla sua storia unica e alla sua atmosfera post-apocalittica. Il nuovo trailer di The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine è stato rilasciato per promuovere il film e farne conoscere la storia e i personaggi principali.

Il film è diretto da Sir Ridley Scott e vede Jacob Elordi nel ruolo di Hig, un pilota civile vedovo che ha sopravvissuto a una terribile pandemia. Hig vive in un hangar isolato insieme al suo cane Jasper e a Bangley, un ex marine armato fino ai denti che lo protegge.

La loro routine di sopravvivenza e diffidenza viene sconvolta quando Hig intercetta una misteriosa trasmissione radio che lo spinge a intraprendere un viaggio rischioso verso l'ignoto alla ricerca di altri sopravvissuti. In questo viaggio, Hig incontra la bella Cima, e insieme a lei e a Bangley, inizierà un percorso di scoperta e di crescita personale.

Il film sembra avere un grande potenziale per catturare l'attenzione degli spettatori più giovani e soggetti alle mode, grazie alla sua storia unica e alla sua atmosfera post-apocalittica. Il nuovo trailer di The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine è stato rilasciato per promuovere il film e farne conoscere la storia e i personaggi principali





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