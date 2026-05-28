Il padre di Gianluca: 'Su questa mano c'è il sangue di mio figlio'

Il padre di Gianluca, un ragazzo di 22 anni ucciso da un branco di aggressori a Milano Certosa, è distrutto dal rimorso e dalla rabbia. Il pensiero torna ossessivamente a quel binario 6, dove suo figlio Gianluca è caduto prima di essere preso dal branco e ucciso.

Il padre di Gianluca , un ragazzo di 22 anni ucciso da un branco di aggressori a Milano Certosa , è distrutto dal rimorso e dalla rabbia.

Ha gli occhi gonfi di lacrime e gli amici stretti attorno nel tentativo di consolarlo. Mostra il palmo sinistro, segnato da macchie rossastre, e dice: 'Guardi. Guardi questa mano. È il sangue di mio figlio'.

Il pensiero torna ossessivamente a quel binario 6, dove suo figlio Gianluca è caduto prima di essere preso dal branco e ucciso. Il padre è distrutto dal rimorso: 'Ho sentito un urlo. Sono corso là, ma sono arrivato troppo tardi. Sono arrivato tardi'





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