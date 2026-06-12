Il Pakistan tenta la mediazione tra Usa e Iran: neutralità e interessi strategici

Il Pakistan sta cercando di mediare tra Stati Uniti e Iran, bilanciando le relazioni con entrambe le potenze per prevenire un'escalation regionale e rafforzare il proprio ruolo geopolitico. La mossa risponde anche a interessi economici, come l'apertura di corridoi commerciali verso l'Iran, e mira a compensare l'asimmetria di potere in Asia meridionale a favore dell'India. Tuttavia, il successo dipende dalla percezione di neutralità e rischia di potenziare il ruolo dell'esercito nella politica interna.

Il Pakistan sta giocando un ruolo cruciale nei potenziali negoziati tra Stati Uniti e Iran , cercando di mediare tra le due parti nonostante posizioni inizialmente inconciliabili.

Secondo l'analisi di una docente di Storia e geopolitica del Medio Oriente, il Pakistan può contare su una lunga storia di relazioni con entrambe le nazioni, il che lo rende un mediatore naturale. Il suo obiettivo principale è evitare un'escalation regionale che avrebbe conseguenze economiche e politiche significative per Islamabad.

Per mantenere un'immagine di neutralità, il governo pakistano ha soddisfatto alcune richieste iraniane, come l'apertura di corridoi terrestri per il trasporto di merci che aggirano il blocco dei porti iraniani, mentre allo stesso tempo ha rinsaldato i legami con gli Stati Uniti dopo l'estate del 2025. Parallelamente, il Pakistan cerca di rafforzare il proprio ruolo geopolitico globale, emergendo come attore regionale indispensabile e distogliendo l'attenzione internazionale dalle tensioni con l'Afghanistan, che tra fine 2025 e inizio 2026 hanno visto scontri lungo il confine.

Sfruttando la negoziazione, il Pakistan punta anche a diventare un hub di transito per le merci dirette in Iran, bypassando l'Afghanistan. Tuttavia, questo crescente peso diplomatico rischia di rafforzare l'esercito, storicamente influente nella politica interna, con figure chiave come il capo delle forze armate Asim Munir.

Non è la prima volta che il Pakistan agisce come mediatore: in passato ha facilitato l'avvicinamento tra Cina e Stati Uniti negli anni Settanta, supportato i mujahedin afghani negli anni Ottanta, collaborato con gli Stati Uniti nella guerra al terrore e contribuito agli Accordi di Doha del 2020. Le relazioni con Washington, però, rimangono altalenanti, come dimostrato dal caso dell'ex premier Imran Khan, ora in arresto





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