Il Papa contro la remigrazione: 'Espellere non è risposta cristiana'

Il pontefice critica le politiche migratorie restrittive della destra europea e il concetto di 'remigrazione', definendolo in contrasto con i valori del cristianesimo. Un intervento che smonta le narrazioni securitarie.

Il dibattito pubblico italiano ed europeo sul rapporto tra migrazione, identità nazionale e valori religiosi ha registrato un intervento significativo da parte di una figura ecclesiastica di rilievo.

Il pontefice, nel corso di diverse occasioni, ha affrontato il tema complesso del legame tra fede cristiana e politiche di accoglienza, offrendo una prospettiva che si discosta nettamente dalle narrazioni emergenziali e securitarie spesso predominanti. La sua posizione, espressa con chiarezza, mette in discussione l'approccio meramente restrittivo e punitiveggiante, definendone alcune espressioni inadeguate rispetto alla tradizione evangelica.

Ha dichiarato che l'idea di risolvere la questione migratoria attraverso semplici espulsioni, adducendo la formula 'questo migrante lo mandiamo via', equivale a un rifiuto etico e a una negazione della responsabilità collettiva. Secondo la sua interpretazione, tale soluzione rappresenta una forma di igienismo politico che 'si lava le mani' del problema, risultando in contrasto con i principi di carità e accoglienza che il cristianesimo propone.

Questo intervento non è rimasto una riflessione astratta, ma ha assunto i contorni di una presa di posizione diretta contro una delle parole d'ordine più pericolose e inflazionate dell'attuale destra populista europea: il concetto di 'remigrazione'. La remigrazione, teorizzata e promossa da ambienti estremisti come quelli dell'estrema destra austriaca, non si limita alla riconsegna dei migranti irregolari ai paesi di origine, ma ambisce a una più ampia e sistematica pulizia etnica di ogni presenza non autoctona dal continente.

Si tratta di un progetto politico che, mascherandosi come difesa dell'ordine e della sicurezza,3224169e9c4daa0c0176d760e09810bb0a





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