Il Papa Leone XIV auspica la fine della guerra in Medio Oriente

Il Pontefice ha espresso la sua speranza per la fine della guerra in Medio Oriente grazie al memorandum in fase di definizione tra Stati Uniti e Iran. Ha invitato alla prudenza e ha sottolineato che restano ancora diversi aspetti da definire.

Il Papa Leone XIV ha espresso la sua speranza per la fine della guerra in Medio Oriente grazie al memorandum in fase di definizione tra Stati Uniti e Iran.

Il Pontefice ha invitato alla prudenza e ha sottolineato che restano ancora diversi aspetti da definire, ma ha ribadito che è sempre meglio risolvere i problemi attraverso il dialogo e i negoziati, piuttosto che tornare alla guerra. Il Papa è fiducioso sulla possibilità di costruire un mondo più pacifico e libero dalle minacce nucleari e auspica anche un graduale miglioramento delle difficoltà economiche e sociali generate dalle tensioni nella regione.

Inoltre, ha ripreso il tema delle migrazioni, ricordando le parole pronunciate durante il recente viaggio alle Canarie e ha invitato a trattare ogni individuo con rispetto e dignità





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Papa Leone XIV Guerra In Medio Oriente Memorandum Dialogo E Negoziati

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