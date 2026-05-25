Il papa Leone XIV spiega la sua scelta di limitare l'accesso della stampa durante l'evento del Sinodo

Il papa Leone XIV spiegherà personalmente al mondo la sua scelta di limitare l'accesso della stampa e di non tenere conferenze aperte durante l'evento del Sinodo. La presenza di Christopher Olah, fondatore di Anthropic, è stata vista come una sorpresa.

Il papa Leone XIV spiegherà personalmente al mondo la sua scelta di limitare l'accesso della stampa e di non tenere conferenze aperte durante l'evento del Sinodo .

Questa impostazione insolita rischia di essere vista come una rottura rispetto ai pontificati precedenti. La presenza di Christopher Olah, fondatore di Anthropic, una delle principali aziende mondiali nello sviluppo di intelligenza artificiale, è stata vista come una sorpresa. L'intelligenza artificiale non è più un tema tecnologico, ma uno snodo geopolitico e strategico globale. Il potere si sta spostando dalle infrastrutture politiche alle infrastrutture computazionali.

Chi controlla i grandi modelli di Ia, i cloud globali, i server e i flussi di dati controlla la capacità di orientare informazione, percezione, consumi, opinioni pubbliche e comportamenti collettivi. Il problema non è che l'Ia diventi troppo intelligente, ma che il potere computazionale si concentri senza controllo democratico. La libertà individuale resta formalmente intatta, ma si esercita dentro ambienti digitali progettati da altri.

Il futuro digitale deve essere governato in modo democratico, evitando che pochi attori privati controllino dati, algoritmi e infrastrutture cognitive globali





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa Leone XIV Sinodo Intelligenza Artificiale Potere Computazionale Democrazia Digitale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mamma di Vittoria cerca 'sensibile' Papa Leone XIV e speranza da 'Terra dei Fuochi'La madre di Vittoria, una ragazza di 25 anni morta a causa delle 'Terre del Fuoco', ha dialogo con Papa Leone XIV all'interno del Duomo di Acerra, nella Campania, dove il Pontefice ha assolto al termine di una sua visita pastorale. La donna si è desirata tanto dopo la perdita del figlio e chiedeva una 'parola di speranza' alla famiglia. Papa Leone, ingaggiato, ha responduto alla sua richiesta con tenerezza e comprensione.

Read more »

Papa Leone XIV fa il segno 'six-seven', meme virale tra i più giovaniUna storia di come un gesto apparentemente innocuo sia stato trasformato in un caso mediatico mondiale, alimentata dalla sua dinamica di inclusione ed esclusione e dai suoi diversi significati.

Read more »

Il Papa: la guerra vinta dall’amore, non da una superpotenzaLeone XIV nell’omelia: «Dio chiede alla Chiesa unità, superare faziosità e mode»

Read more »

La preghiera del Papa: una Pentecoste di paceMessa in San Pietro per Leone XIV, con la mente alle guerre che dilaniano il mondo

Read more »