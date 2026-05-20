In arrivo la puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 maggio 2026 su Rai1. Rosa riceve una richiesta di intervento e sarà al centro dell’episodio. I due innamorati convinceranno Brugnoli a seguire i loro consigli e comincerà il progetto per smascherare Mancino. La Cipriani e il musicista non si lasceranno spaventare e spingeranno Cesare a tornare al tavolo da gioco per, che potrebbe salvarle la gamba e la vita. La Camilli ha dovuto farsi forza e Barbieri le è stato e le sarà accanto. In arrivo l’intervento e; non è infatti per nulla convinta che il suo ex voglia davvero una famiglia con loro e pensa che probabilmente voglia solo lavarsi la coscienza o addirittura portarle via suo figlio. La commessa cercherà di tenersi più lontano possibili dal suo ex ma dovrà presto, che non faccia soffrire suo figlio. Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 maggio 2026: Yildiz attratta da un ragazzo, Sahika prova a uccidere Ender!

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 21 maggio 2026: Irene e Johnny angeli custodi di Cesare, il piano inizia! In arrivo la puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 maggio 2026 su Rai1.

Rosa riceve una richiesta di intervento e sarà al centro dell’episodio. I due innamorati convinceranno Brugnoli a seguire i loro consigli e comincerà il progetto per smascherare Mancino. La Cipriani e il musicista non si lasceranno spaventare e spingeranno Cesare a tornare al tavolo da gioco per, che potrebbe salvarle la gamba e la vita. La Camilli ha dovuto farsi forza e Barbieri le è stato e le sarà accanto.

In arrivo l’intervento e; non è infatti per nulla convinta che il suo ex voglia davvero una famiglia con loro e pensa che probabilmente voglia solo lavarsi la coscienza o addirittura portarle via suo figlio. La commessa cercherà di tenersi più lontano possibile dal suo ex ma dovrà presto, che non faccia soffrire suo figlio. Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 maggio 2026: Yildiz attratta da un ragazzo, Sahika prova a uccidere Ender





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