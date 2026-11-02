Il Paradiso delle Signore: Roberto Landi sostituto direttore commerciale per il 3 novembre 2026

Anticipazioni puntata del 3 novembre 2026. Roberto Landi accetta l'incarico di direttore commerciale al Paradiso, sostituendo Marcello e rilanciando il brand contro la concorrenza.

La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 3 novembre 2026 segna un punto di svolta decisivo per la gestione aziendale della famiglia Landi. Roberto Landi, da sempre pronto ad affrontare le difficoltà ma momentaneamente fiaccato dagli eventi recenti che hanno coinvolto i suoi cari, si trova a dover gestire una situazione critica. La notizia di non poter più contare su Marcello come direttore commerciale ha aggiunto ulteriore stress alle sue già precarie condizioni emotive.

La soluzione di Barbieri per il nuovo ruolo

È proprio Barbieri, colui che inizialmente aveva creato il danno economico, a proporre la soluzione operativa per risollevare le sorti dell'azienda. Egli propone a Roberto di assumere il ruolo di suo sostituto alla guida della direzione commerciale. Roberto accetta l'incarico con grande entusiasmo, motivato dal successo ottenuto nel salvare il Paradiso saldando i debiti pregressi. Questa vittoria trasformerà il suo scetticismo iniziale in una rinnovata voglia di fare e di innovare.

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Organizzazione della riunione al Circolo

Per celebrare questo nuovo inizio e consolidare il team, Roberto organizzerà una riunione speciale definita "mondana" presso il Circolo. L'evento sarà aperto a tutto lo staff del Paradiso, creando un'atmosfera di inclusione e fiducia reciproca. Roberto nutre un orgoglio immenso per questo nuovo incarico, che gli permetterà di collaborare con amici storici e persone che gli vogliono davvero bene, rafforzando il legame umano con l'azienda.

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Strategia contro la concorrenza e mostra di Iacopo

Il Paradiso rappresenta per Roberto qualcosa di profondamente familiare, motivo per cui intende portare avanti il progetto con estrema cura e professionalità. In vista del lancio, concepirà immediatamente una strategia efficace per presentare al meglio il lavoro dello stilista, dimostrando che il brand non teme la concorrenza attuale o futura. Parallelamente, Iacopo sarà pronto a inaugurare la mostra dedicata a suo padre, un evento culturale che completerà il panorama di rinnovamento del gruppo.

Conflitti familiari e rivelazioni sentimentali

Nel frattempo, Carla Corsi mostrerà tutta la sua frustrazione verso la madre, stanca di essere considerata inadeguata alla famiglia e ridotta allo status di semplice ribelle. La giovane farà di tutto per convincere Carla a cambiare idea sul suo conto, cercando di dimostrare il proprio valore attraverso azioni concrete. Infine, Antonio Marino commenterà pubblicamente il suo passato sentimentale, definendo Paola come la prima donna capace di fargli battere il cuore dopo la separazione, aggiungendo un tassello emotivo alla narrazione.