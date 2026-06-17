Il paradosso dei chip in Corea del Sud: boom industriale, disuguaglianze e pressioni inflazionistiche

La corsa all'intelligenza artificiale sta regalando alla Corea del Sud utili senza precedenti nel settore dei semiconduttori, ma sta anche generando forti disuguaglianze interne e timori di pressioni inflazionistiche più ampie.

La Corea del Sud sta vivendo un autentico boom nel settore dei semiconduttori, un fenomeno senza precedenti trainato dalla domanda globale esplosiva di chip per l'intelligenza artificiale.

Tuttavia, la ricchezza generata da questa corsa sta già producendo profonde fratture interne, riaprendo dibattiti su salari, inflazione e la redistribuzione dei profitti. Al centro di questo paradosso si trova Samsung, il cui maxi-impianto di Pyeongtaek è diventato il simbolo di una nuova era industriale, dove il successo di pochi settori strategici rischia di riscrivereGli equilibri economici dell'intera nazione.

La Corea del Sud ha infatti conquistato un ruolo cruciale nella catena del valore globale dell'IA grazie ai suoi giganti dei chip, mentre il governo cerca di trasformare questa potenza industriale in una leva di competitività nazionale, investendo in capacità di calcolo, semiconduttori e infrastrutture digitali. La questione ha inoltre acquisito una dimensione internazionale, entrando nei dossier del G7.

Durante i recenti vertici dedicati all'intelligenza artificiale e alla governance digitale, Seul ha presentato un'agenda che collega esplicitamente innovazione tecnologica e sicurezza economica, puntando su regole comuni, rafforzamento delle capacità industriali e cooperazione internazionale. Il motore principale di questa fase è la domanda di chip avanzati e di memoria ad alte prestazioni, essenziali per data center, sistemi di addestramento di modelli IA e applicazioni specializzate.

Samsung e SK Hynix sono tra i principali beneficiari globali di questa corsa, con utili e capitalizzazioni di mercato cresciuti in modo tale da porle al centro dell'attenzione economica del Paese. In particolare, lo stabilimento di Pyeongtaek di Samsung è diventato l'epicentro simbolico e produttivo di questo ciclo, con espansioni massive, impianti giganteschi e ordini legati alla crescita della domanda mondiale di infrastrutture per l'IA.

Questa accelerazione sta trascinando l'intero ecosistema industriale sudcoreano, dai fornitori diretti alle aziende partner, fino ai distretti economici che sorgono attorno ai grandi complessi produttivi. Dal canto suo, il governo considera il comparto non soltanto una fonte di export e profitti, ma una base strategica per mantenere la nazione in posizione di vertice nella tecnologia globale, promuovendo anche programmi pubblici per lo sviluppo di chip per IA on-device e altre applicazioni specializzate.

Il rovescio della medaglia, però, riguarda la distribuzione di questi guadagni. I bonus straordinari erogati da Samsung e da altri grandi gruppi del settore hanno acceso tensioni sociali molto forti. Una parte dei dipendenti ha beneficiato enormemente della nuova redditività, mentre altri lavoratori, pur all'interno dello stesso conglomerato, ne sono rimasti praticamente esclusi. Il risultato è un clima di alienazione, risentimento e, in alcuni casi, una crescente sfiducia verso i vertici aziendali, con fenomeni di abbandono dei sindacati.

Le disuguaglianze non si limitano alle buste paga. L'aumento dei redditi nelle posizioni di punta dell'industria dei chip sta facendo lievitare i prezzi locali di case, affitti e beni di prima necessità, generando pressioni anche per quanti non partecipano direttamente al boom.

È in questo punto che la questione smette di essere una mera storia di successo industriale e si trasforma in una domanda politica cruciale: come vengono condivisi i frutti di una ricchezza concentrata in un settore ristretto ma sistemicamente decisivo? La Banca di Corea ha lanciato un avvertimento: i bonus eccezionali nel settore tecnologico possono avere effetti macroeconomici più ampi, alimentando la crescita salariale anche al di fuori del comparto chip e sostenendo la domanda dei consumatori.

Secondo l'istituto centrale, questo meccanismo potrebbe sommarsi alle già forti pressioni sui costi energetici, rendendo più difficile riportare l'inflazione sotto controllo. Il nodo non è solo l'entità dei bonus, ma la loro capacità di diventare un riferimento negoziale in altri settori. Se i salari delle aziende leader salgono troppo rapidamente, altri datori di lavoro potrebbero essere costretti ad adeguarsi per trattenere personale qualificato, innescando una spirale che coinvolgerebbe servizi, consumi e costi aziendali.

Per questo la Banca di Corea monitora con attenzione un fenomeno che, pur nascendo da un boom specifico, rischia di trasformarsi in una pressione inflazionistica più diffusa e persistente. La risposta del governo sudcoreano si articola su più piani. Da un lato c'è la chiara volontà di sostenere il settore con investimenti, incentivi e una politica industriale aggressiva.

Dall'altro, cresce l'idea che una parte dei profitti straordinari debba essere condivisa non solo con i lavoratori, ma anche con i subfornitori e la società nel suo complesso. Il ministro del Lavoro di Seul è arrivato a sollecitare pubblicamente le grandi aziende tecnologiche a distribuire in modo più equo i guadagni eccezionali derivanti dall'intelligenza artificiale, riconoscendo che il problema non riguarda solo le singole imprese, ma la tenuta stessa del patto sociale.

La sfida per la Corea del Sud è therefore duplice: consolidare la leadership tecnologica e, al contempo, gestire le tensioni sociali ed economiche che ne derivano, trovando un equilibrio tra crescita concentrata e benessere diffuso





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