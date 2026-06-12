Il paradosso dei Mondiali in America: tra nostalgia, disuguaglianze e speranze locali

Un'analisi del contrasto tra l'immagine propagandata dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada e la realtà sociale del paese, con le riflessioni dello scrittore Michael Bible sul ruolo dello sport e dell'arte nella vita dei 'comuni americani'.

C'è un paradosso letterario e uno fisico alla base dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti , Messico e Canada. Quello letterario riguarda la nostalgia artistica che spopola nella cultura contemporanea, con un tentativo costante di rivivere le buone vibrazioni di Usa '94, quando l'America sembrava un sogno colorato e i vicini non erano considerati nemici pericolosi.

Quello fisico è evidente nel contrasto tra la disastrosa condizione sociale del paese e lo sforzo di un manipolo di entusiasti di mettere in scena una festa, ignorando gli scontri, i rimpatri, le proteste e la figura di Donald Trump. Il romanziere Michael Bible, autore del celebrato 'L'ultima cosa bella sulla faccia della terra', cerca di restare con i piedi per terra, nutrendo la speranza che un evento come il Mondiale possa davvero cambiare le cose e non limitarsi a ignorarle.

Secondo Bible, ciò che il mondo vedrà dell'America dipenderà dai media. Gli europei potrebbero dimenticare quanto l'America sia grande, geograficamente, socialmente e culturalmente. Un grande evento come i Mondiali si svolge nei mercati mediatici più appariscenti, lontano dalle piccole città o dai quartieri uniti. Il mondo vedrà un'America levigata e propagandata, a seconda della testata che racconterà l'evento.

Per capire la vera America bisogna trascorrere tempo nei luoghi dove i turisti non vanno e dove la Fifa non si avventura. La decisione di giocare i Mondiali qui, con Messico e Canada, è stata presa anni fa, quando l'attuale America non era ancora manifesta. Oggi sembra si voglia mostrare il revival di un tempo migliore, un esercizio un po' ridicolo. C'è tensione tra l'immagine che l'America proietta e la realtà della vita dei suoi cittadini fin dalla fondazione.

È una nazione costruita sull'idea di libertà da uomini che possedevano schiavi. L'America non è stata davvero una democrazia fino alla fine del XX secolo, quando tutti hanno ottenuto il diritto di voto, e poi quest'anno quel diritto è stato nuovamente tolto ad alcune persone. L'America è immigrazione, e basta. Concentrarsi sulle correnti della politica nazionale o sulle tensioni geopolitiche serve a poco, così come sperare che un grande evento mitighi la spaccatura è ingenuo.

Lo sport e l'arte, a livello locale e di quartiere, sono il futuro. Proteggere i propri vicini, senza farsi distrarre dalle parate. Le voci che vengono sempre ignorate sono quelle dei 'Common Americans', gli americani comuni, persone che non sono i vincenti celebrati dall'America trumpiana. La cultura profonda della vita americana non ha nulla a che fare con le élite.

La vera cultura nasce da persone che fanno le cose per amore di farle: chi canta con gli amici in un bar, chi scrive un romanzo ogni sera dopo che i figli sono andati a dormire, chi gioca a football o calcio la domenica con i vecchi compagni e trova gloria nel raccontare quelle partite davanti a una birra. Sport e arte sono la stessa cosa, offrono un punto di attenzione condiviso. Artisti e atleti inseguono entrambi la bellezza.

Il calcio, gioco più bello del mondo, potrebbe finire per raccontare le storie degli americani comuni. Bible è cresciuto in una famiglia appassionata di football, ma per lui lo sport è solo un modo per essere uniti sotto una bandiera, cosa che lo sport fa meglio di qualsiasi credo politico. Le celebrazioni nazionali non creano unità dal nulla e non possono guarire ferite esistenti o far dimenticare la realtà quotidiana.

Possono ricordarci che continuiamo a condividere lo stesso spazio, le stesse strade, le stesse speranze e delusioni. Una partita del Mondiale, un concerto, una festa di quartiere riportano alla realtà fisica: ti trovi accanto a sconosciuti, fai il tifo e per un momento ti ricordi che la maggior parte delle persone è molto più complessa delle caricature che costruiamo online





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