Il paradosso del contante: più banconote in circolazione, meno transazioni legali

Analisi del crescente volume di denaro fisico in circolazione nonostante il calo dell'uso nelle transazioni quotidiane. L'articolo esplora le ipotesi sul motivo per cui così tante banconote di alto taglio sono introvabili nei portafogli degli onesti cittadini, puntando il dito contro il riciclaggio di denaro e le attività criminali internazionali, e la complicità silenziosa dei governi attratti dai vantaggi del signoraggio.

Negli ultimi anni, il trend mondiale verso una società senza contanti ha portato a una drastica riduzione dell'uso del denaro fisico nelle transazioni quotidiane. Tuttavia, paradossalmente, la quantità totale di banconote in circolazione è in costante aumento.

Questo fenomeno suggerisce che la maggior parte del contante non è utilizzata per acquisti legittimi, ma alimenta un enorme mercato nero. Le autorità sembrano non voler approfondire la questione, forse perché la diffusa accettazione delle loro valute all'estero genera un significativo reddito da signoraggio. Il mistero di dove siano finiti tutti i soldi in contanti troverebbe una spiegazione nel riciclaggio di denaro, nelle frodi fiscali e in altre attività illecite su scala globale.

Questo è il cuore dell'inchiesta giornalistica e dei libri citati nel testo originale, che esplorano i complessi flussi finanziari oscuri e l'apparente disinteresse delle istituzioni





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