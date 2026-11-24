Analisi di Style Analytics rivela che a parità di prezzo, i maglioni donna contengono meno lana merino rispetto a quelli uomo. Uno scandalo nella moda fast fashion.

Un'analisi approfondita condotta su due e-commerce statunitensi ha messo in luce una discrepanza significativa nella produzione industriale: a parità di prezzo di listino, i capi destinati al pubblico maschile risultano essere di qualità nettamente superiore rispetto a quelli destinati a quello femminile. Questo fenomeno, noto come gender pricing gap o disparità di qualità di genere, sta ricevendo ampia attenzione sui social media dopo che creator e analisti hanno confrontato direttamente le composizioni dei tessuti.

Il caso specifico dei maglioni da novantacinque dollari

Il punto di partenza di questa indagine risale alla segnalazione effettuata da Rachael Brownfield, una content creator di TikTok, che ha esaminato la campagna "The Sweater Standard" di Abercrombie & Fitch. Nel video pubblicato il 9 ottobre, la creator ha evidenziato come il marchio promuovesse fibre naturali di alta qualità, ma solo apparentemente. Il confronto diretto tra due pullover con collo alto e mezza zip, entrambi venduti a 59,99 dollari o 59,99 euro a seconda del mercato, ha rivelato differenze sostanziali: il modello maschile è realizzato in pura lana merino al cento per cento, mentre la versione femminile contiene solo il venti per cento di lana, con la fibra principale costituita da materiali sintetici inferiori.

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Un caso analogo è stato identificato in una transazione da novantacinque dollari, dove un maglione maschile era interamente in lana merino, mentre la controparte femminile ne conteneva appena il trenta per cento. Queste scoperte hanno scatenato un dibattito virale sulla disparità di trattamento nei reparti moda, sottolineando come il consumatore femminile sia spesso costretto a pagare lo stesso prezzo per materiali meno duraturi e di minore pregio rispetto al genere opposto.

Dati verificati da Style Analytics su sei marchi

Per trasformare queste osservazioni aneddotiche in dati statistici solidi, Molly Rooyakkers, fondatrice della newsletter di analisi moda Style Analytics, ha condotto una ricerca sistematica utilizzando la banca dati EDITED. Tra il 25 e il 31 ottobre 2026, la studiosa ha analizzato la composizione dei maglioni presenti sui siti di sei importanti marchi retail americani. L'obiettivo era verificare se la disparità di qualità fosse un caso isolato o una pratica industriale consolidata nel mercato del lusso accessibile e del fast fashion.

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I risultati del monitoraggio hanno confermato una tendenza diffusa: nei due reparti dove era possibile trovare capi interamente in lana, cotone o cashmere, la scelta era decisamente più ampia per le donne, con sessantadue modelli a disposizione contro i quarantasei offerti nel reparto maschile. Tuttavia, questa apparente maggiore varietà maschera una realtà produttiva diversa, poiché il reparto donna è quasi sette volte più grande del reparto menswear. Questa asimmetria nell'offerta non si traduce in una migliore qualità, ma in una frammentazione dell'assortimento che favorisce strategie commerciali diverse.

Strategia commerciale e disparità qualitativa

L'analisi di Rooyakkers ha evidenziato che, per i prodotti sotto i cento dollari, la presenza di capi interamente realizzati con fibre naturali di alta qualità è nettamente inferiore nel reparto femminile. Il rapporto è sbilanciato a favore dell'uomo: su dieci prodotti, meno di due sono composti da materiali pregiati, contro circa la metà delle offerte maschili. Questa disparità è risultata assente solo in brand come COS e Uniqlo, dove i dati hanno rivelato una perfetta parità di composizione e prezzo tra i due sessi, confermando che il fenomeno non è universale ma dipendente dalle strategie specifiche di ciascun marchio.

Il meccanismo dietro questa differenza risiede nella logistica della produzione e nel ciclo di vita del capo. Mentre il reparto maschile è meno soggetto alle rapide oscillazioni delle tendenze, permettendo ai marchi di ordinare grandi quantità di capi standard e venderli per diverse stagioni abbattendo i costi unitari, il reparto femminile è fortemente influenzato dal "fast fashion". I capi donna sono progettati per avere una ciclo di vita breve, incentivando l'acquisto di nuovi modelli ogni stagione piuttosto che la longevità del prodotto.

Impatto sul consumatore e futuro del settore

Questo approccio crea un paradosso economico per la clientela femminile: le donne vengono indotte a credere di avere più scelta, ma in realtà pagano lo stesso prezzo per beni di durata inferiore. Mentre il maglione uomo viene venduto come un investimento da indossare per anni, quello donna è concepito come un acquisto temporaneo, destinato a essere sostituito al primo inverno successivo. La fibra principale sintetica nei capi femminili riduce la termoregazione e la resistenza, aumentando la probabilità di usura precoce rispetto ai gemelli masculi in lana merino.

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Il dubbio sollevato su TikTok da Rachael Brownfield e validato dall'analisi di Style Analytics va oltre la singola questione dei due maglioni da novantacinque dollari o dei prodotti Mango. Riguarda il valore intrinseco che l'industria della moda attribuisce ai prodotti venduti alle donne rispetto a quelli venduti agli uomini. Confermando ancora una volta che, nonostante la parità di prezzo superficiale, lo standard qualitativo applicato non è lo stesso, lasciando al consumatore femminile il carico di una svalutazione nascosta nei propri acquisti quotidiani.