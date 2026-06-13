Il paradosso del progresso: Elon Musk trilionario e la gabbia della crescita

L'articolo analizza il significato profondo del raggiungimento del primo triliardo di dollari da parte di Elon Musk, usandolo come lente per esplorare la natura del progresso contemporaneo. Viene messa in discussione l'identificazione del progresso con il solo avanzamento tecnologico, evidenziando come questa corsa senza freni stia creando una "gabbia della crescita" in cui la competizione per l'innovazione soffoca la capacità di cooperare su obiettivi sociali. Il testo riflette sulla necessità di ridefinire il progresso in termini più ampi, ponendo la tecnologia al servizio di valori umani condivisi e non come fine ultimo.

Con la quotazione più alta di sempre, Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio che supera i mille miliardi di dollari.

Questa notizia, sicuramente notevole e ampiamente discussa, nasconde però alcuni aspetti profondi che la rendono il paradigma perfetto e allo stesso tempo spaventoso del nostro tempo. La sintesi del paradosso in cui ci troviamo, sia come società che come individui, è la gabbia della crescita, la condanna del progresso, la disperazione dell'abbondanza. La domanda "Cos'è il progresso?

" è forse la più importante del nostro tempo e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. Non è una domanda del tutto nuova: filosofi e pensatori se la pongono da tempo in varie forme. Oggi però riguarda tutti, come membri della società e come individui. Da come risponderemo dipende molto del nostro presente e quasi tutto il nostro futuro.

Per millenni, gli esseri umani si sono potuti chiedere se il progresso esistesse; se l'umanità fosse destinata, tra alti e bassi, a progredire verso una versione migliore di sé. Per migliaia di anni, le cose da un punto di vista individuale sono sembrate rimanere le stesse, e il tempo delle stagioni o delle età della vita appariva più circolare che lineare.

Forme radicalmente diverse di vita erano relegate ai miti di un lontano passato (l'età dell'oro) o alle narrazioni di un futuro imprevedibile (l'apocalisse). Ora, che il progresso esista ci appare innegabile. Ma ultimamente è diventato qualcosa di più: ineluttabile. Da alcuni secoli ci si è convinti di poter agire per costruire insieme un futuro migliore per tutti, non solo per ottenere vantaggi individuali o di comunità.

Solo negli ultimi decenni, però, il progresso ha cominciato ad apparire inevitabile. Non sembra più il frutto dello sforzo umano, ma sempre più una forza inane e inarrestabile, una sorta di Fato che sovrasta persino i potentissimi dèi del nostro tempo, come Musk. Questo perché ormai identifichiamo il progresso con il solo avanzamento tecnologico.

L'idea di progresso sociale, che pure nel corso del Novecento ha animato milioni di persone, ci sembra nebulosa e distante, mentre concreta e inevitabile ci pare la crescente forza della tecnica. Un futuro in cui gli esseri umani trovano un modo di vivere insieme in maniera più equa, pacifica e realizzata ci risulta sempre più risibile, mentre uno dominato da tecnologie oggi inconcepibili ci appare quasi scontato. Si è così operato un rovesciamento completo.

L'avanzamento tecnico e tecnologico è un frutto del progresso umano, non il contrario. È perché siamo stati capaci di convivere e collaborare sempre meglio che siamo riusciti a indagare a fondo la realtà e a produrre nuovi strumenti; è perché abbiamo vissuto un'epoca di eccezionale stabilità, collaborazione e pacificazione che siamo riusciti a creare tecnologie sempre più efficienti e a generare ricchezze sempre più ingenti. Ora, però, le cose sembrano esserci sfuggite di mano.

L'impressione è rafforzata dal fatto che la tecnologia pare aver preso vita: sembra parlare, pensare, agire come mossa da una volontà propria, con una potenza fuori scala per l'essere umano. Tanto che persino alcuni dei più convinti alfieri del progresso tecnologico sembrano voler tirare il freno: Anthropic ha chiesto di sospendere la ricerca d'avanguardia sull'AI per concordarne prima i limiti; il governo degli Stati Uniti ha imposto per la prima volta restrizioni; aziende come Microsoft cominciano ad alzare il piede dall'acceleratore dell'adozione dell'AI tra i loro dipendenti.

Si tratta però di appelli e azioni che appaiono destinate a cadere nel vuoto. Nessuno è disposto a fermarsi davvero, convinti come siamo che farlo significherebbe dare un vantaggio decisivo agli altri: ai concorrenti, alla Cina, alla Russia, alle organizzazioni criminali… La stessa Anthropic, mentre supplica di fermarsi, dice di essere costretta ad accelerare nella sua ricerca, nel tentativo di essere la prima a detenere tecnologie così potenti da sovrastare tutte le altre e di poterle così limitare grazie alla propria maggiore statura etica.

Presto si quoterà anche lei in borsa, legandosi mani e piedi agli insaziabili appetiti della finanza. Sembra quindi che viviamo in una paradossale gabbia della crescita: siamo destinati a produrre, consumare, inventare, scoprire, conquistare sempre di più, e a un ritmo sempre maggiore. Questa dinamica ci trascina in una corsa senza fine, dove la competizione per l'innovazione tecnologica diventa un fine in sé, mentre gli obiettivi di giustizia sociale, pace e realizzazione umana passano in secondo piano.

La ricchezza accumulata da Musk non è solo il risultato di una straordinaria capacità imprenditoriale, ma anche il simbolo di un sistema che premia l'accumulo e la scalata tecnologica a scapito del benessere collettivo. Il paradosso è che proprio mentre disponiamo di mezzi senza precedenti per risolvere i problemi dell'umanità, la nostra capacità di cooperare a livello sociale sembra in regressione.

La tecnologia ci offre opportunità immense, ma la sua corsa sfrenata rischia di accentuare le disuguaglianze, di destabilizzare gli equilibri geopolitici e di creare creature - come le intelligenze artificiali - il cui controllo potrebbe sfuggirci. La domanda sul progresso, allora, non è solo filosofica: è urgentemente pratica. Dobbiamo chiederci che tipo di futuro stiamo costruendo e per chi. La risposta non può limitarsi a celebratione dell'innovazione tecnologica fine a sé stessa.

Serve una riflessione collettiva su come mettere la tecnica al servizio di valori umani condivisi, su come governare lo sviluppo tecnologico con regole democratiche, su come ridistribuire le immense ricchezze generate dall'innovazione. La sfida è uscire dalla gabbia della crescita, che ci impone una corsa infinità, per immaginare un progresso che sia davvero tale: non solo più ricco e più veloce, ma anche più giusto, più pacifico, più umano.

Dipende da noi, come società e come individui, decidere se vogliamo essere guide o semplici spettatori di questa trasformazione





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