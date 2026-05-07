Il Paradosso dell'Occupazione in Italia: Mariano Bella lancia l'allarme sulla Produttività

Durante la presentazione dell'Osservatorio del Terziario di Manageritalia a Roma, Mariano Bella di Confcommercio ha analizzato il legame inverso tra occupazione e produttività, criticando la burocrazia e la fiscocrazia italiana.

L'analisi della situazione economica attuale in Italia ha raggiunto un punto di riflessione critico durante la recente presentazione del nuovo Osservatorio del Terziario di Manageritalia, un evento di rilievo svoltosi a Roma presso la prestigiosa sede di Comin & Partners, in Piazza dei Santi Apostoli.

In questa occasione, Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, ha espresso considerazioni profonde e preoccupanti riguardo alla struttura stessa del mercato del lavoro nazionale. Il cuore del suo intervento si è concentrato su quella che ha definito una vera e propria malattia sistemica che affligge il Paese: l'esistenza di una relazione inversa tra le dinamiche dell'occupazione e la produttività del lavoro.

Secondo Bella, in Italia si verifica costantemente un fenomeno paradossale per cui la crescita dell'occupazione sembra coincidere con un calo della produttività, mentre quest'ultima tende a salire solo quando il numero di occupati diminuisce. Questa anomalia non riguarda esclusivamente il settore dei servizi, ma si manifesta trasversalmente in ogni ambito economico e in ogni periodo storico, delineando un quadro di stagnazione strutturale che impedisce al sistema Paese di fare un salto di qualità verso modelli di sviluppo più moderni ed efficienti.

Per comprendere le radici di questo malessere, Bella ha individuato dei fattori di contesto estremamente deleteri, tra cui l'eccessiva burocrazia e una pressione fiscale soffocante. Il direttore di Confcommercio ha coniato il termine fiscocrazia per descrivere un sistema in cui il primato della gestione fiscale prevale sulla logica dello sviluppo economico, creando un ambiente ostile per l'imprenditoria e per l'innovazione.

La burocrazia, intesa come un labirinto di norme spesso contraddittorie e procedure farraginose, agisce come un freno a mano tirato per ogni tentativo di ammodernamento. In questo scenario, l'unica strada percorribile per raggiungere una prosperità diffusa e sostenibile sarebbe l'investimento sulla coppia vincente: l'incremento della produttività in parallelo alla crescita dell'occupazione.

Solo attraverso l'adozione di tecnologie avanzate, l'investimento nel capitale umano e la semplificazione amministrativa è possibile spezzare il legame perverso che vede l'aumento dei posti di lavoro come un costo che erode l'efficienza, anziché come un volano di crescita qualitativa. Il discorso di Mariano Bella ha inoltre assunto toni critici nei confronti delle strategie tradizionali di gestione del conflitto sociale e della concertazione economica.

L'esperto ha sottolineato come le alternative al modello della produttività crescente siano, nella migliore delle ipotesi, semplici strumenti per rallentare un declino inevitabile. Ha citato con scetticismo i tavoli di concertazione, spesso percepiti come luoghi di pura retorica dove si alimentano lamentele e richieste da parte dei privati, a cui la controparte pubblica risponde con promesse impossibili da mantenere e l'attribuzione di nuovi diritti che risultano, nei fatti, inesigibili.

Questa dinamica crea un circolo vizioso di aspettative deluse e frustrazioni che non portano a alcun miglioramento tangibile delle condizioni di vita o di lavoro. La soluzione, dunque, non risiede in nuovi accordi formali o in concessioni superficiali, ma in un cambio di paradigma che metta al centro la creazione di valore reale. In conclusione, la sfida lanciata da Confcommercio attraverso l'intervento di Bella è quella di valorizzare ogni singolo settore del terziario di mercato.

Il settore dei servizi, che rappresenta una quota massiccia del PIL italiano, non può più essere visto come un semplice ammortizzatore sociale o un insieme di attività a bassa intensità tecnologica, ma deve diventare il laboratorio dove sperimentare l'integrazione tra occupazione e alta produttività. Per fare ciò, è necessario un intervento coraggioso dello Stato per abbattere le barriere della fiscocrazia e per supportare le imprese che decidono di investire in efficienza e competenza.

Solo spostando l'asse della discussione dalle rivendicazioni assistenziali alla creazione di valore economico sarà possibile costruire un futuro in cui il lavoro non sia solo un dato statistico di occupazione, ma un motore di benessere diffuso e di competitività internazionale, liberando l'Italia dalla sua malattia cronica e aprendo la strada a una crescita che sia finalmente qualitativa e non solo quantitativa





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