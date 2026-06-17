Il paradosso della tolleranza: quando limitare la libertà per difenderla

Analisi del dilemma tra tolleranza e intolleranza nelle democrazie liberali, dai casi classici agli esiti estremi del totalitarismo, con focus sul dibattito filosofico e sulle implicazioni pratiche per lo spazio pubblico delle idee

Regolarmente, nelle democrazie liberali, si pone il dilemma se essere tolleranti o intolleranti verso chi esprime posizioni di intolleranza (razzismo, omofobia, misoginia, nazionalismo revanscista, settarismo, bullismo, negazionismo, cospirazionismo, etc.) ovvero se praticare la tolleranza o l'intolleranza verso chi avanza idee che implicano l'intolleranza, fino all'auspicio del totalitarismo, come regola di governo delle società.

In Italia, per ragioni storiche e per la persistenza di una discussione verosimilmente anacronistica, il problema è se posizioni che si richiamano all'ideologia fascista debbano avere uno spazio pubblico di espressione. A partire dalle fazioni marginali, che comunque esistono e si autosostengono. L'atteggiamento difeso negli anni a sinistra, quello di chiedere l'esame del sangue a chiunque sospettato di essere infetto per provare di avere anticorpi antifascisti, è ridicolo.

Lo ha in parte spiegato Umberto Eco: i tratti dell'intolleranza non sono esclusivi del fascismo: sono disposizioni autoritarie trans-ideologiche che, attivate i modi coordinati da un contesto, possono spingersi fino al totalitarismo, di destra come di sinistra. Il problema del conflitto tra tolleranza e intolleranza ha una storia lunga ed esprime una tensione mai risolta, ma solo riformulata.

La formula 'più libertà possibile, ma con qualche limite' è un punto di arrivo liberale, non di partenza e comunque difficile da gestire. E non ci sono prove che la tolleranza totale, difesa da molti liberali, sia, come esito, l'approccio migliore. Il primo a porre la struttura del problema fu chi voleva limitare la libertà, non difenderla.

Platone, nell'ottavo libro della Repubblica, descriveva come l'eccesso di libertà nella democrazia si rovesci nel suo contrario: la licenza illimitata corrode ogni autorità, genera disordine, che prepara il tiranno. Era la prima enunciazione del 'paradosso della libertà': la libertà senza limiti distrugge la libertà. Per il filosofo del totalitarismo per antonomasia, la conclusione è che bisogna restringere, non garantire. Karl Popper costruiva la sua teoria proprio contro Platone: gli rubava la diagnosi e ne rovesciava la terapia.

John Locke (1689) è il testo fondativo, ma Locke escludeva due categorie: gli atei (che, non potendo giurare, non offrono garanzie al patto civile) e i cattolici (perché fedeli a un principe straniero, il Papa). In altre parole: la tolleranza si ferma davanti a chi minaccia l'ordine civile o deve obbedire a un potere esterno alle regole comuni.

Pierre Bayle, con la sua formula 'costringili a entrare', rappresentava un'altra via, di matrice agostiniana - ma il principio lockiano, 'tolleranza salvo per chi attenta alle condizioni della convivenza', sarà la matrice del dibattito successivo. Spinoza aveva intanto fondato la libertà di pensiero in chiave di filosofia politica e un secolo e mezzo dopo John Stuart Mill, nel Sull' Utilitarismo (1859), teorizzava che 'più libertà c'è, meglio una democrazia funziona': l'argomento epistemico - abbiamo bisogno anche delle opinioni false, perché senza il loro attrito la verità si irrigidisce in dogma sterile - veniva modulato dal principio del danno come unico limite legittimo.

Mill era il difensore più forte della libertà di espressione quasi illimitata, ma un limite lo metteva: il danno arrecato ad altri. A un certo punto della nostra storia arriva la cesura che trascina il problema da livello accademico al piano della vita quotidiana: Weimar. Una repubblica democratica veniva smantellata con mezzi legali e democratici - elezioni, maggioranze, la legge dei pieni poteri del 1933 - da un movimento che usava gli strumenti della tolleranza per abolirla.

Da quel momento, il dibattito si sviluppa all'ombra di quell'evento. Il primo a trarne la lezione istituzionale fu Karl Loewenstein, che nel 1937 coniava l'espressione 'militant democracy': le democrazie europee sono cadute, sosteneva, per un eccesso di 'fondamentalismo democratico', una cecità legalistica che lascia ai nemici della democrazia gli stessi diritti che vogliono sopprimere; una democrazia che vuole sopravvivere deve diventare 'militante', disposta a restringere i diritti di chi vuole distruggerla.

Nel 1945, Popper formulava il suo celebre paradosso della tolleranza. Affermava che la tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza, per cui si deve rivendicare, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli intolleranti. Ma aggiungeva una clausola che quasi nessuno ricorda: questo non implica che si debbano sopprimere le filosofie intolleranti finché si possono contrastare con l'argomento razionale e tenere a freno con l'opinione pubblica: in quel caso reprimere sarebbe sciocco.

Il diritto di censurare si attiva solo quando gli intolleranti rifiutano di confrontarsi sul piano dell'argomentazione, denunciano ogni argomento come ingannevole e rispondono coi pugni e le pistole. Il criterio di Popper è procedurale, non sostanziale: non si reprime un'idea perché odiosa, ma perché chi la porta ha abbandonato le regole del gioco razionale scegliendo la forza





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tolleranza Intolleranza Libertà Di Espressione Democrazia Militante Filosofia Politica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Curacao: quote, analisi partita e probabili formazioniIn questo articolo si possono trovare i pronostici Germania - Curacao, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match

Read more »

Da un'analisi del sangue la spia dell’età biologica di 11 organiIl test messo a punto all'Università di Stanford potrebbe essere in commercio tra 3 anni (ANSA)

Read more »

Egitto: quote, analisi partita e probabili formazioniIn questo articolo si possono trovare i pronostici Belgio - Egitto, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match

Read more »

L'analisi/Il segnale della FedCome spesso accade per gli accordi tra istituzioni, per non dire tra potenze, a maggior ragione per le intese preliminari ( definite dai civilisti ' pacta de contrahendo'), che...

Read more »