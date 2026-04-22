Il Paradosso Energetico: Carbone, Ets e l'Ipocrisia della Transizione Ecologica

Analisi critica della situazione energetica globale, con focus sull'aumento del consumo di carbone negli Stati Uniti, i costi dell'Ets in Europa e le contraddizioni della transizione ecologica. Si evidenzia l'ipocrisia di alcune politiche e inchieste giornalistiche.

La situazione energetica globale è complessa e presenta contraddizioni significative. Mentre Cina e India continuano a dipendere fortemente dal carbone, anche gli Stati Uniti mostrano un'inversione di tendenza, con un aumento previsto del consumo di carbone nel 2025 a causa della crescente domanda di energia elettrica, alimentata dalla diffusione dei data center e della mobilità elettrica , e dall'aumento dei prezzi del gas, supportata da politiche governative che rallentano la dismissione delle centrali a carbone.

Questo, nonostante una precedente diminuzione nel 2023 e 2024. Il costo di produzione di un megawattora con il carbone è inferiore a quello del gas, ma in Europa l'imposizione dell'Ets (Emission Trading System) livella i costi, rendendo il carbone meno competitivo. Questa situazione crea un paradosso: per rispettare le normative ambientali, i costi di produzione aumentano significativamente, mentre altri paesi, come quelli asiatici, non sono soggetti alle stesse restrizioni.

Si critica l'approccio ideologico verso la transizione ecologica, evidenziando come le soluzioni proposte, come l'auto elettrica, possano essere costose e inadatte a determinate categorie di lavoratori, come i commerciali che percorrono lunghe distanze. Si sottolinea anche la scarsa accettazione di soluzioni intermedie, come le auto plug-in, considerate insufficienti dai sostenitori di una transizione radicale verso l'elettrico.

L'articolo esprime indignazione per l'ipocrisia di alcune inchieste giornalistiche che stigmatizzano i consumi di personaggi pubblici, come calciatori, senza considerare il contesto e le reali esigenze. Si fa riferimento a un esempio specifico, la retrocessione del Leicester nella Serie C inglese, come un ricordo di un'epoca passata e della fragilità delle illusioni.

L'Unione Europea, di fronte alla crisi energetica, propone misure come la riduzione delle docce e il riscaldamento moderato, insieme a voucher energetici e riduzione delle accise sull'elettricità per le famiglie vulnerabili. Queste misure sono criticate come insufficienti e inefficaci, in quanto non affrontano le cause profonde del problema e si basano su sovvenzioni che potrebbero aggravare il debito pubblico.

Infine, si menziona la situazione politica in Spagna, dove il governo di Pedro Sanchez è in difficoltà a causa delle tensioni con i partiti catalanisti, che lo accusano di utilizzare la Catalogna per fini propagandistici e di violare gli accordi di governo. La complessità della situazione energetica e politica globale è quindi evidente, con soluzioni che appaiono spesso inadeguate o contraddittorie





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energia Carbone Ets Transizione Ecologica Mobilità Elettrica Data Center Politica Energetica Spagna Pedro Sanchez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guida in stato di ebbrezza: il paradosso di bici e monopattiniUna recente sentenza sentenza della Cassazione ricorda che il Codice della strada considera i monopattini come veicoli a tutti gli effetti. Ma chi ha la patente (per altri veicoli) ritirata può continuare a guidarli

Read more »

Meloni verso il vertice di Cipro tra i dossier Hormuz, Ets e UnifilLa premier si prepara a dare battaglia sull’energia, ma aumenta il tasso di europeismo per una missione nello Stretto e in Libano

Read more »

Muffa nella lavatrice, basta un piccolo gesto per evitarla: l'operazione (rapidissima) che elimina il problema e migliora il bucatoPotrebbe sembrare un paradosso, ma uno degli elettrodomestici più 'puliti' di...

Read more »

Muffa nella lavatrice, basta un piccolo gesto per evitarla: l'operazione (rapidissima) che elimina il problema e migliora il bucatoPotrebbe sembrare un paradosso, ma uno degli elettrodomestici più 'puliti' di...

Read more »

Il paradosso della moda: perché Zara vince mentre H&M chiude i negoziL'analisi del declino di H&M e del successo di Zara attraverso la lente della sociologia dei consumi: come la strategia dell'imitazione del lusso batte l'etica green.

Read more »

Mbappé fischiato come Ancelotti: il paradosso del Real, prigioniero della propria grandezzaCi sono piazze esigenti, e poi c’è il Real Madrid. Il Santiago Bernabeu non perdona, non dimentica ma soprattutto sembra non accettare che nel calcio si può anche perdere. Fischiare un giocatore c

Read more »