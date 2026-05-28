Il paradosso russo: consapevolezza della crisi in Ucraina e tentazione dell'escalation europea

Analisi del dibattito interno al regime putiniano sulla guerra in Ucraina, tra le ammissioni di fallimento e il rischio di un allargamento del conflitto in Europa, alla luce della teoria del "Gambling for Resurrection".

L'analisi della Russia putiniana in questi giorni suggerisce un paradosso apparente. Da un lato, in alcuni circoli politici e intellettuali del regime, si inizia a discutere, pur con cautela, della necessità di trovare un compromesso sulla guerra in Ucraina , di fronte al sostanziale fallimento degli obiettivi iniziali e alla straordinaria capacità di Kyiv di invertire il corso del conflitto.

Dall'altro, nelle capitali europee cresce il timore che Vladimir Putin possa tentare nel prossimo futuro di rimescolare le carte, allargando il conflitto in Europa, come suggeriscono le minacce sempre più aperte ai Paesi baltici e la radicalizzazione della polemica contro l'Unione europea. In realtà, il paradosso tra consapevolezza della crisi strategica e tentazione dell'escalation è solo apparente.

Non sarebbe la prima volta, nella storia anche solo dell'ultimo secolo, che un regime autoritario risponde alla crisi di un'operazione militare alzando la posta e allargando il conflitto su altri fronti per evitare il costo politico del fallimento. È la modalità che gli studiosi George Downs e David Rocke, a metà degli anni Novanta, definirono "Gambling for Resurrection": le leadership politiche non democratiche, consapevoli che un fiasco militare comporterebbe la perdita del potere, tendono a rispondere alle crisi sul campo di battaglia moltiplicando i fronti di guerra, perché il costo certo di una "punizione interna" è considerato maggiore dell'azzardo legato a un'escalation.

Accadde, ad esempio, al Giappone tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta, quando l'impantanarsi della guerra contro la Cina spinse il regime di Tokyo ad allargare il conflitto al Sud-Est asiatico, poi al Pacifico e quindi allo scontro diretto con gli Stati Uniti. Quel che è evidente è che a Mosca si discuta ormai apertamente del fallimento degli obiettivi strategici con cui il regime ha avviato nel 2022 l'aggressione contro l'Ucraina.

Ha colpito l'attenzione di molti, ad esempio, la pubblicazione nei giorni scorsi di un articolo di Vasilij Kašin sul sito Rossija v Globalnoj Politike. Kašin è una figura di media rilevanza, dirige il Centro per le questioni strategiche europee e internazionali dell'Alta Scuola di Economia di Mosca ed è legato a Sergej Karaganov.

La rivista è il luogo di elaborazione di politica internazionale più direttamente legato al Cremlino, promossa da organizzazioni come il Consiglio per la politica estera e di difesa e il Club Valdai, e riunisce figure centrali dell'establishment putiniano come Fëdor Lukjanov, Anatolij Torkunov e lo stesso Karaganov. Insomma, è una rivista dove niente viene pubblicato per caso. Ma cos'ha scritto Kašin, sotto il titolo già significativo di "Le risorse umane ed economiche di Russia e Ucraina sarebbero ormai equivalenti"?

Le guerre combattute tra avversari in equilibrio raramente finiscono con la vittoria totale dell'uno sull'altro. L'Ucraina del futuro sarà tanto fortemente filoeuropea quanto antirussa e l'obiettivo di "eliminare il regime di Kiev" potrà essere raggiunto solo occupando militarmente l'intera Ucraina, cosa che attualmente la Russia non si può permettere. La vera opzione per il futuro, conclude Kašin, è gestire quanto si è già conquistato e dunque disporsi a un compromesso.

L'argomentazione di Kašin è stata ampiamente ripresa e commentata in questi giorni da altri analisti putiniani, come è accaduto, ad esempio, alla riunione annuale del Consiglio per la politica estera e di difesa, dove si sarebbe prodotta una polarizzazione tra fautori dell'escalation e fautori del compromesso. L'editorialista di Moskovskij Komsomolec, Michail Rostovskij, tradizionalmente vicino ai falchi del regime, ha osservato che Kašin in passato aveva sostenuto l'inevitabilità della vittoria russa e che proprio per questo i suoi argomenti dovrebbero essere presi sul serio, perché "la guerra sta durando molto di più e le cose non sono andate come avevamo inizialmente previsto".

Possiamo dunque concluderne che qualcosa finalmente si muove persino al Cremlino e che la consapevolezza della crisi militare potrebbe avvicinare la pace? Purtroppo no, perché il regime di Mosca non utilizza come metro di giudizione il legno storto ma prevedibile delle democrazie. Il putinismo ragiona appunto come un regime, che ha per di più legato la propria sopravvivenza a una facile vittoria contro la libertà degli ucraini.

Una vittoria che non solo non è mai arrivata, ma che si sta capovolgendo nel suo contrario, logorando le risorse economiche e militari della Russia ed esponendo la fragilità di un sistema di potere che, per salvarsi, potrebbe decidere di rilanciare allargando la guerra su altri fronti europei. La preoccupazione europea, quindi, non è immotivata: la dinamica del "Gambling for Resurrection" potrebbe spingere il Cremlino verso un'escalation più ampia, trasformando un conflitto regionale in una guerra continentale, con conseguenze inimmaginabili per la sicurezza globale





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