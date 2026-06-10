Il parlamento greco approva la legge che accelera le espulsioni dei richiedenti asilo respinti

La Grecia ha varato una normativa che velocizza il rimpatrio dei migranti non riconosciuti come rifugiati e ne permette il trasferimento in hub ubicati in paesi terzi. La decisione, criticata dalle associazioni per i diritti, arriva mentre aumentano gli arrivi sulle isole dell'Egeo e l'UE discute nuove regole per i centri di detenzione fuori dai confini comunitari.

Il parlamento greco ha approvato nella tarda serata di martedì una legge che accelera l'espulsione dei richiedenti asilo respinti e ne consente il trasferimento in hub di rimpatrio situati al di fuori dell'Unione europea, qualora vengano stipulati accordi bilaterali con paesi terzi.

La Grecia, essendo il paese più a sud d'Europa nel Mediterraneo e principale punto d'ingresso per i migranti, si è trovata in prima linea durante la crisi migratoria del 2015-2016, quando oltre un milione di persone provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa hanno attraversato il confine europeo. Sebbene gli arrivi siano successivamente diminuiti, negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento di imbarcazioni di migranti, soprattutto provenienti dalla Libia, che raggiungono le coste di due isole dell'Egeo vicine all'Africa: Creta e Gavdos.

A livello dell'Unione europea, la scorsa settimana i legislatori e i governi hanno concordato nuove normative che permettono di inviare i migranti destinatari di un ordine di espulsione verso centri ubicati in paesi terzi. Tale decisione ha suscitato forti critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani, che avvertono dei possibili rischi di abusi.

Nell'ambito di questa iniziativa, la Grecia ha avviato collaborazioni con Paesi Bassi, Danimarca, Germania e Austria per istituire hub congiunti di rimpatrio e transito, mentre i negoziati bilaterali con l'Uganda per un analogo accordo sono al momento sospesi. Il ministro greco dell'Immigrazione, Thanos Plevris, ha dichiarato, in vista del voto parlamentare, che gli stati membri dell'UE stanno conducendo colloqui con paesi terzi per concludere i primi accordi entro quest'anno, con l'obiettivo di rendere gli hub operativi a partire dal 2027.

Ha inoltre precisato che il governo greco ha già avviato consultazioni con due paesi africani, senza però rivelarne i nomi. La norma è stata approvata nonostante le proteste di gruppi pro-migranti e antirazzisti che si sono radunati davanti al parlamento greco ad Atene per manifestare contro il provvedimento, considerato una minaccia ai diritti dei richiedenti asilo.

Il dibattito sulla gestione dei flussi migratori rimane acceso in Europa, con posizioni divergenti tra chi sostiene la necessità di politiche più restrittive e chi chiede invece maggiore tutela dei diritti umani e solidarietà verso i migranti





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