Il parlamento mongolo ha approvato le dimissioni di Khurelsukh Ukhnaa, aprendo la strada alle elezioni anticipate. Analisi del contesto politico e delle accuse.

Il Parlamento della Mongolia ha dato il via libera ufficiale alle dimissioni di Khurelsukh Ukhnaa dalla carica di presidente giovedì, aprendo la strada a un processo elettorale anticipato. Questa decisione segna un momento cruciale per la nazione asiatica, consolidando una crisi politica che ha visto il leader in carica lasciare il posto prima del termine del mandato. Il voto ha confermato una scissione profonda all'interno del tessuto politico mongolo, evidenziando l'incapacità delle fazioni dominanti di mantenere la stabilità istituzionale.

Approvazione Parlamentare e Procedura Legale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Montsame, l'assemblea legislativa ha votato a favore delle dimissioni con 96 voti a favore su 104 membri presenti. La costituzione mongola richiede tale approvazione parlamentare per rendere effettivo il ritiro di un capo di stato. Con l'uscita di Khurelsukh Ukhnaa, il potere esecutivo transitorio viene assunto dal presidente del parlamento, Byambatsogt Sandag, che eserciterà le funzioni presidenziali fino alla nomina di un nuovo leader eletto. L'assemblea deve ora convocare nuove elezioni entro un periodo di quattro mesi.

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Origini delle Accuse di Corruzione

La richiesta di dimissioni è arrivata due giorni dopo che Khurelsukh Ukhnaa aveva annunciato il passo. Le accuse hanno avuto origine sabato, quando Nyambaatar Khishgee, ex sindaco della capitale Ulaanbaatar, ha accusato pubblicamente il governo di coinvolgimento in casi di corruzione relativi a un progetto ferroviario. L'annuncio è stato fatto durante una trasmissione in diretta sulla pagina Facebook di Khishgee, che è anche un ex ministro della Giustizia e membro di una fazione rivale all'interno del Partito Popolare Mongolo. Queste accuse hanno innescato un'onda di indignazione pubblica che ha rapidamente raggiunto il livello più alto delle istituzioni statali.

Risoluzione delle Contese Politiche Interne

Kchurelsukh Ukhnaa ha dichiarato durante una conferenza stampa martedì che le sue dimissioni servono a consentire lo svolgimento di un'indagine indipendente per chiarire la sua posizione e riabilitare il suo onore. Ha minacciato di portare coloro che lo hanno diffamato davanti alle autorità competenti per far ripristinare la sua reputazione. Il Partito Democratico, il principale partito di opposizione, aveva iniziato a chiedere le dimissioni del presidente immediatamente dopo le rivelazioni di Khishgee. Questo evento ha portato alla luce le intense lotte di fazione all'interno del Partito Popolare Mongolo, che governa il paese da decenni, oltre all'ostilità tradizionale con l'opposizione.

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Contesto Storico di Instabilità

La situazione attuale non è isolata, poiché la Mongolia ha già sperimentato una significativa instabilità politica negli ultimi anni. Xu Tianchen, analista senior presso l'Economist Intelligence Unit, ha sottolineato che la partenza di Khurelsukh Ukhnaa rivela la profondità delle divisioni nella politica mongola. Nel giugno 2025, l'allora primo ministro L. Oyun-Erdene ha rassegnato le dimissioni dopo aver perso il supporto parlamentare a causa di analoghe accuse di corruzione, che lui stesso ha negato. La sua successione è stata breve, poiché Zandanshatar Gombojav ha lasciato la carica a marzo 2026 a seguito di un boicottaggio parlamentare da parte dell'opposizione.

Impatto sulle Prossime Elezioni e Società

Le tensioni sociali sono state storicamente espresse attraverso proteste di piazza, che si sono ripetutamente accese in risposta alle accuse di illegalità. Khurelsukh Ukhnaa è già stato oggetto di critiche severe in passato; si era dimesso dalla carica di primo ministro nel 2021 in seguito alle proteste per la gestione della pandemia di COVID-19. È stato poi eletto presidente lo stesso anno. Con il paese ricco di carbone e la necessità di nuove elezioni entro quattro mesi, l'attenzione si sposterà sulla capacità dei diversi partiti di formare una coalizione stabile. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni rimane fragile, e il prossimo capitolo politico definirà il futuro della democrazia mongola negli anni a venire.