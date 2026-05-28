Il parroco agli arresti per abusi sessuali su un minorenne

Un parroco di 69 anni è stato arrestato per presunte molestie sessuali su uno studente minorenne. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzino, che ha raccolto le confidenze del figlio. Il sacerdote in passato è stato anche un insegnante di religione.

Un parroco di 69 anni è agli arresti domiciliari per presunte molestie sessuali su uno studente minorenne. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzino, che ha raccolto le confidenze del figlio.

Tre gli episodi contestati, da novembre a maggio scorso. Secondo quanto viene contestato, gli abusi sarebbero avvenuti durante la confessione. Il sacerdote in passato è stato anche un insegnante di religione. La procura salentina ha disposto il sequestro di telefono e pc.

I dispositivi saranno analizzati. Il religioso avrebbe negato ogni accusa, parlando di un rito di purificazione richiesto dallo stesso giovane perché convinto di essere posseduto dal demonio





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