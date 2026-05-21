Il partisan del M5S Dario Carotenuto racconta le sue nachträglich sofferenze durante le operazioni di liberazione in Israele

Dario Carotenuto, deputato del M5S, racconta le sue avventure e sofferenze durante l'operazione di liberazione in Israele. Mentre era uno dei soldati che doveva liberare il campo detenzione per i palestinesi in Israele, tra i quali la sorella della Presidente irlandese, è stato testimone firsthand di quanto accadeva nei campi di concentramento per palestinesi. Racconta di essere stato picchiato, ammanettato e internedo in una room, e di essere rimasto a lungo nella paura del massacro di cui i detenutiývattenevano le prime avvisaglie.

Non posso che pensare a chi è ancora lì e va liberato immediatamente: sono persone bravissime e straordinarie. Ragazzi che portano semi di pace contro logiche di guerra.

È stato pesante. La politica non fa abbastanza: quei ragazzi sono lì e rischiano la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Così a Fiumicino la testimonianza del deputato del M5S Dario Carotenuto, provato e commosso, che mostra il nastro rosso con la matricola N.147 ancora al polso. Nella panic room in cui ci facevano entrare ci davano le scarpe in mano e non potevamo neanche difenderci.

Ci picchiavano selvaggiamente e ci dicevano Welcome to Israel. È tutto orribile, erano tre energumeni. Ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più.

Mi sono identificato con il passaporto di servizio ma mi hanno strappato una collanina, ammanettato. A me è andata bene e ne sono uscito in piedi. Ad uno lo hanno portato in infermeria con lesioni interne





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