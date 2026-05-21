Il partisan del M5S Dario Carotenuto racconta le sue nachträglich sofferenze durante le operazioni di liberazione in Israele

Dario Carotenuto, deputato del M5S, racconta le sue avventure e sofferenze durante l'operazione di liberazione in Israele. Mentre era uno dei soldati che doveva liberare il campo detenzione per i palestinesi in Israele, tra i quali la sorella della Presidente irlandese, è stato testimone firsthand di quanto accadeva nei campi di concentramento per palestinesi. Racconta di essere stato picchiato, ammanettato e internedo in una room, e di essere rimasto a lungo nella paura del massacro di cui i detenutiývattenevano le prime avvisaglie.
Non posso che pensare a chi è ancora lì e va liberato immediatamente: sono persone bravissime e straordinarie. Ragazzi che portano semi di pace contro logiche di guerra.
È stato pesante. La politica non fa abbastanza: quei ragazzi sono lì e rischiano la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Così a Fiumicino la testimonianza del deputato del M5S Dario Carotenuto, provato e commosso, che mostra il nastro rosso con la matricola N.147 ancora al polso. Nella panic room in cui ci facevano entrare ci davano le scarpe in mano e non potevamo neanche difenderci.
Ci picchiavano selvaggiamente e ci dicevano Welcome to Israel. È tutto orribile, erano tre energumeni. Ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più.
Mi sono identificato con il passaporto di servizio ma mi hanno strappato una collanina, ammanettato. A me è andata bene e ne sono uscito in piedi. Ad uno lo hanno portato in infermeria con lesioni interne
Dario Carotenuto Israele Palestino Campo Detenzione Relatore Parlamentari Milizia Telefonica Incidente Ridotto All'infermeria Eluigi Taquini
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Carotenuto, M5S: “Noi spinti dalle piazze, da deputato a bordo della Flotilla contro il genocidio”“Si criminalizza un’iniziativa umanitaria pacifica. Non sono un uomo di mare ma ascolto chi è convinto che le istituzioni non facciano abbastanza”
Read more »
Deputato M5s Carotenuto: 'Violenza sessuale, anziani torturati' in IsraeleDario Carotenuto, deputato 5 Stelle, ha raccontato di essere stato trattenuto per sei ore in una stanza con l'aria condizionata a 17 gradi e di aver subito violenza sessuale e maltrattamenti durante la sua esperienza sulla Flotilla intercettata da Israele.
Read more »
Alessandro Mantovani e Dario Carotenuto fermati da Israele, raccontano le loro esperienzeI due giornalisti del Fatto Quotidiano sono stati fermati da Israele insieme ad altri 429 attivisti e hanno subito un trattamento incivile. Mantovani e Carotenuto sono tornati in Italia dopo essere stati rilasciati e hanno raccontato le loro esperienze.
Read more »
Flotilla, Mantovani e il deputato M5s Carotenuto all'aeroporto di Atene: 'Abbiamo subito torture e violenze'“Abbiamo subito torture, violenze, privazioni, io sono molto scosso per le percosse subite”.
Read more »