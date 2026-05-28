Il Partito degli Scarafaggi: la protesta dei giovani disoccupati indiani conquista Instagram

Un account Instagram nato dopo che il capo della Corte Suprema ha insultato i giovani disoccupati ha raggiunto 15 milioni di follower in cinque giorni, diventando un simbolo di protesta contro la disoccupazione e le disuguaglianze in India.

Un account Instagram nato dopo che il presidente della Corte Suprema indiana Surya Kant aveva paragonato i giovani disoccupati agli scarafaggi ha conquistato milioni di follower in pochissimo tempo.

L'account, chiamato Cockroach Janta Party (Cjp, Partito degli scarafaggi), si presenta come la voce dei pigri e dei disoccupati, ma il suo messaggio è molto più profondo. Con 15 milioni di follower in cinque giorni, ha superato la presenza sui social media del partito al governo, il Bharatiya Janata Party (Bjp). La sua ascesa virale non è solo satira, ma un verdetto sulla condizione giovanile in India.

Il Cjp ironizza sui requisiti per aderire: cronica presenza online e capacità di inveire con professionalità. Ma dietro l'ironia si cela una generazione che ha studiato duramente, ha seguito le regole e si è sentita tradita dal sistema. Il governo indiano vorrebbe concentrarsi sul Pil, con una crescita prevista tra il 6,3 e il 6,8 per cento per il 2025-2026, e il primo ministro Narendra Modi punta a fare dell'India la terza economia mondiale entro il 2030.

Tuttavia, i dati del Centre for Monitoring Indian Economy dipingono un quadro diverso: la disoccupazione giovanile tra i 20 e i 24 anni si attesta intorno al 44-45 per cento per gran parte del 2025, un livello peggiore rispetto a prima del 2014. Anche le stime ufficiali più prudenti della Periodic Labour Force Survey indicano una disoccupazione giovanile del 9,9 per cento nella fascia 15-29 anni, più del triplo del tasso complessivo.

Nelle aree urbane il dato raggiunge il 14,7 per cento. L'istruzione, che avrebbe dovuto essere un ascensore sociale, è diventata una trappola. Tra gli indiani con titolo di studio secondario o superiore, il 6,5 per cento è disoccupato. Per le donne la situazione è ancora più grave: la disoccupazione giovanile femminile tocca il 41 per cento a Goa e il 44 per cento in Kerala, e sfiora il 40 per cento tra le laureate nel Jammu e Kashmir.

Intanto, la ricchezza si concentra in una ristrettissima fascia. Secondo il Centre for Financial Accountability, l'1 per cento più ricco controlla oltre il 40 per cento del reddito nazionale, mentre il 50 per cento più povero vive con appena il 15 per cento. Tra il 2019 e il 2025, la ricchezza delle 1.688 persone più ricche è aumentata del 227 per cento, mentre il debito delle famiglie è quasi raddoppiato.

Il coefficiente di Gini, che misura la disuguaglianza, è pari a 0,74, simile a quello degli Stati Uniti. Questo è il risultato di scelte politiche precise: un modello di crescita basato su servizi e consumi, che non genera occupazione di massa; un sistema fiscale che favorisce i ricchi; e una mancanza di investimenti nell'istruzione e nella creazione di posti di lavoro. Lo scandalo dell'esame Neet, che nel 2024 ha coinvolto 2,4 milioni di aspiranti medici, mostra il degrado delle istituzioni.

Il Cockroach Janta Party è quindi un sintomo di una crisi più ampia: una generazione frustrata che ha perso fiducia nel sistema e cerca un modo per farsi sentire, anche attraverso l'ironia e la satira





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