Il partito dei giudici alza la posta: Melillo e la battaglia sulle intercettazioni

La magistratura si mobilita contro i limiti alle intercettazioni, con il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo che lancia l'allarme su un possibile arretramento nell'efficacia delle indagini. La riforma del 2023 e gli emendamenti di Forza Italia al centro del dibattito, mentre i Cinque Stelle attaccano l'esecutivo. Melillo si distanzia dalla politica, ma il partito delle toghe osserva con interesse.

Il partito dei giudici si fa sentire con forza, rivendicando il suo spazio nel dibattito politico. Tra politica e magistratura, il fiume carsico delle rivendicazioni sta ribollendo, con vecchie e nuove istanze che emergono a galla.

Questa volta, le toghe sembrano voler giocare la partita a viso aperto, senza mezzi termini. Tre segnali in particolare non possono essere sottovalutati: la retromarcia sui tre gip, il balletto sull'età pensionabile da portare a 72 anni e il revanscismo sui limiti alle intercettazioni come fonti di prova, che alcuni considerano un regalo alla mafia. Al centro di questa tempesta, suo malgrado, si trova il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, figura molto ascoltata nella maggioranza e all'interno di Fratelli d'Italia.

La sua segnalazione sul rischio di un sostanziale arretramento dell'efficacia dell'azione di contrasto, originariamente riservata per le vie brevi, è finita anche sul Corriere della Sera, sollevando un dibattito acceso. L'allarme di Melillo è chiaro: i limiti alle intercettazioni a strascico, ripristinati dalla riforma del 2023, che impediscono ai brogliacci utilizzati in un procedimento di confluire in uno diverso da quello per cui è stato disposto, secondo il procuratore rallentano le indagini e ingolfano le Procure, costrette a sdoppiare lavoro e costi.

La norma che allineava mafia e terrorismo alla corruzione nella Pa, nota come Spazzacorrotti e firmata dall'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, era tornata al suo orientamento iniziale del 1989 grazie a un emendamento di Forza Italia all'articolo 270 del codice di procedura penale. L'emendamento era giustificato in nome di un sacrosanto bilanciamento tra privacy e indagini, che spetta al Parlamento determinare.

Anche l'Unione delle Camere Penali ha ricordato che ai distinguo di Melillo avrebbe già risposto la Cassazione, escludendo procedimenti diversi se i reati sono legati da un medesimo disegno criminoso o da rapporti di strumentalità. I Cinque Stelle hanno approfittato della discovery del carteggio riservato per accusare l'esecutivo di essere amico dei boss, pur di distrarre dagli imbarazzanti casi di Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho, sfiorati dalle indagini sui mandanti delle stragi del '92 e dal caso Striano.

Melillo ha già dichiarato che, a differenza dei suoi predecessori alla Dna come de Raho, non è disponibile a fare politica, ed è l'ultimo dei suoi auspici. Nel frattempo, il partito delle toghe osserva e ringrazia, pronto a raccogliere i frutti di questa nuova stagione di scontri istituzionali





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