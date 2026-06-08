Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha ottenuto il 49,81% dei voti alle elezioni parlamentari, ha detto lunedì la commissione elettorale centrale del Paese. La vittoria del partito di Pashinyan è stata accolta con soddisfazione da molti suoi sostenitori, che hanno sperato di vederlo rieletto come primo ministro.

Il primo ministro armeno e leader del partito Contratto Civile Nikol Pashinyan ha ottenuto il 49,81% dei voti alle elezioni parlamentari , ha detto lunedì la commissione elettorale centrale del Paese.

Queste elezioni sono state viste come un test per la stabilità politica del paese, dopo il conflitto con l'Azerbaigian nel 2020. La vittoria del partito di Pashinyan è stata accolta con soddisfazione da molti suoi sostenitori, che hanno sperato di vederlo rieletto come primo ministro.

Tuttavia, alcuni critici hanno espresso preoccupazione per la mancanza di rappresentanza di altri partiti politici nel parlamento. La commissione elettorale ha annunciato che le elezioni sono state tenute in modo regolare e che non sono state rilevate alcune irregolarità. La vittoria del partito di Pashinyan è stata anche salutata da alcuni osservatori internazionali, che hanno lodato la sua leadership e la sua capacità di guidare il paese verso la stabilità e la crescita economica.

La situazione politica in Armenia è stata descritta come complessa e instabile da alcuni analisti, che hanno espresso preoccupazione per la mancanza di dialogo tra i partiti politici e la possibilità di nuove tensioni. Tuttavia, il primo ministro Pashinyan ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria del suo partito e ha promesso di lavorare per migliorare la vita dei cittadini armeni.

La vittoria del partito di Pashinyan è stata anche salutata da alcuni leader internazionali, che hanno lodato la sua leadership e la sua capacità di guidare il paese verso la stabilità e la crescita economica. La situazione politica in Armenia è stata descritta come complessa e instabile da alcuni analisti, che hanno espresso preoccupazione per la mancanza di dialogo tra i partiti politici e la possibilità di nuove tensioni





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