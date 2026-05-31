Il Partito Laburista maltese vince le elezioni generali del 2026

Il leader del Partito Laburista maltese, Robert Abela, ha vinto le elezioni generali del 30 maggio 2026, ottenendo la quarta vittoria consecutiva per il suo partito. Abela ha dichiarato che questa vittoria è stata ottenuta grazie al programma presentato per il bene di tutti i cittadini maltesi. Il leader dell'opposizione, Alex Borg, ha riconosciuto la sconfitta del suo partito, ma ha esortato i suoi sostenitori a non perdere la speranza. I risultati completi delle elezioni non sono ancora stati annunciati, ma i giornalisti presenti hanno riferito che il Partito Laburista sembra destinato a ottenere una comoda maggioranza parlamentare, anche se con una percentuale inferiore al 55% dei voti ottenuti nelle elezioni del 2022. L'affluenza alle urne è stata del 87,4%, leggermente superiore rispetto alle elezioni del 2022. I sostenitori del Partito Laburista hanno festeggiato la vittoria al complesso di spoglio di Naxxar, alzando le quattro dita per celebrare la storica quarta vittoria consecutiva. In seguito, i sostenitori del Partito Laburista hanno celebrato alla sede del partito e hanno tenuto le tradizionali parate in auto. Abela aveva indetto le elezioni anticipate di un anno, citando le sfide poste da una situazione internazionale incerta.

Il leader del Partito Laburista maltese, Robert Abela , ha vinto le elezioni generali del 30 maggio 2026, ottenendo la quarta vittoria consecutiva per il suo partito.

Abela ha dichiarato che questa vittoria è stata ottenuta grazie al programma presentato per il bene di tutti i cittadini maltesi. Il leader dell'opposizione, Alex Borg, ha riconosciuto la sconfitta del suo partito, ma ha esortato i suoi sostenitori a non perdere la speranza.

I risultati completi delle elezioni non sono ancora stati annunciati, ma i giornalisti presenti hanno riferito che il Partito Laburista sembra destinato a ottenere una comoda maggioranza parlamentare, anche se con una percentuale inferiore al 55% dei voti ottenuti nelle elezioni del 2022. L'affluenza alle urne è stata del 87,4%, leggermente superiore rispetto alle elezioni del 2022.

I sostenitori del Partito Laburista hanno festeggiato la vittoria al complesso di spoglio di Naxxar, alzando le quattro dita per celebrare la storica quarta vittoria consecutiva. In seguito, i sostenitori del Partito Laburista hanno celebrato alla sede del partito e hanno tenuto le tradizionali parate in auto. Abela aveva indetto le elezioni anticipate di un anno, citando le sfide poste da una situazione internazionale incerta





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elezioni Generali Maltesi Partito Laburista Robert Abela Alex Borg Politica Maltese

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malta: si votano le elezioni parlamentari con il partito laburista in testaLe elezioni parlamentari a Malta si sono aperte sabato con i sondaggi che mostrano il partito laburista in testa. Il primo ministro Robert Abela ha indetto le elezioni anticipate a soli quattro anni dall'attuale mandato quinquennale, citando le sfide future per l'isola mediterranea.

Read more »

Elezioni Malta: il Labour Abela favorito sul partito di MetsolaMalta vota nel segno della continuità. I cittadini maltesi vanno alle urne per decidere se procedere in continuità con il Partito Laburista, al governo da 13 anni, oppure dare...

Read more »

Malta, cominciato lo scrutinio. Ieri affluenza all’87,42%, la più alta d’EuropaI sondaggi danno per certa la quarta vittoria consecutiva del partito Laburista

Read more »

Il primo ministro maltese rivendica vittoria da record per il Partito LaburistaIl primo ministro maltese Robert Abela ha rivendicato una vittoria da record per il suo Partito Laburista nelle elezioni generali tenutesi a Malta. I laburisti hanno ottenuto una comoda maggioranza parlamentare, ma il Partito Nazionalista di opposizione ha detto di aver riuscito a ridurre la maggioranza dei laburisti.

Read more »