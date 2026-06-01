Il Pastef di Ousmane Sonko rifiuta di entrare nel nuovo governo di Bassirou Diomaye Faye

Il partito di Ousmane Sonko annuncia che non parteciperà al nuovo esecutivo senegalese, scegliendo di mantenere l'indipendenza politica e di svolgere una funzione di controllo dall'esterno.

Il partito Pastef , guidato da Ousmane Sonko , ha confermato la sua decisione di non partecipare al nuovo esecutivo che si sta formando a seguito delle recenti elezioni presidenziali in Senegal .

In un messaggio pubblicato sul social network X, Sonko ha dichiarato che il movimento non intende occupare alcuna carica ministeriale nel governo guidato dal neoeletto presidente Bassirou Diomaye Faye, pur riconoscendo il risultato elettorale. La dichiarazione arriva dopo la controversa nomina di Sonko stesso a Primo Ministro, avvenuta l'2 aprile 2024, un atto che ha suscitato ampie reazioni sia all'interno del partito che nella società senegalese.

Sonko, che era stato appena rimosso dal ruolo di presidente del consiglio dei ministri, ha spiegato che la sua scelta di rifiutare le posizioni di governo è motivata dalla necessità di mantenere l'indipendenza politica del Pastef e di non legarsi a un progetto di governo che, a suo avviso, non rispecchia pienamente le richieste di cambiamento espresse dagli elettori. La decisione di escludersi dal nuovo esecutivo si inserisce in un contesto di tensioni politiche e sociali che hanno caratterizzato l'ultimo anno in Senegal.

Dopo la vittoria di Bassirou Diomaye Faye, che è stato eletto con una coalizione di partiti di centro-sinistra, molti osservatori hanno ipotizzato la creazione di una coalizione di governo ampia e inclusiva, aspirando a integrare anche le forze dell'opposizione. Tuttavia, le dichiarazioni di Sonko indicano una rottura rispetto a questa ipotesi: secondo il leader del Pastef, l'adesione al governo rischierebbe di diluire i principi fondamentali del movimento, tra cui la lotta contro la corruzione, la promozione della giustizia sociale e la difesa della sovranità nazionale.

Sonko ha inoltre ricordato le recenti accuse di malcostume rivolte contro alcuni membri della sua amministrazione, sostenendo che il suo allontanamento dal ruolo di Primo Ministro è stato il risultato di pressioni interne ed esterne, piuttosto che di una volontà di cooperare con la nuova leadership. Nonostante il rifiuto di partecipare al gabinetto, il Pastef ha annunciato l'intenzione di continuare a svolgere un ruolo di controllo e critica costruttiva nei confronti del nuovo governo.

Il partito prevede di utilizzare le proprie risorse parlamentari per monitorare le politiche pubbliche, soprattutto nei settori dell'istruzione, della salute e dell'occupazione giovanile, settori considerati prioritari dalla popolazione. Sonko ha infine invitato i sostenitori a partecipare attivamente alle prossime elezioni legislative, sottolineando che la vera forza del cambiamento risiede nella capacità di mobilitare la società civile e di esercitare pressione dall'esterno, piuttosto che accettare posizioni istituzionali che potrebbero compromettere l'autonomia del movimento.

La decisione di non entrare in governo potrebbe aprire la strada a una nuova fase di opposizione istituita, caratterizzata da un approccio più assertivo nei confronti delle politiche di Faye, in un periodo che promette di essere cruciale per il futuro democratico del Senegal





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