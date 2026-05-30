Il percorso di Kane Parsons verso Hollywood

La storia di Kane Parsons è un esempio di come la cultura di internet possa influenzare la produzione cinematografica. Il regista è diventato famoso grazie a un video pubblicato su YouTube, che è stato visto da milioni di persone. Da allora, Parsons è stato contattato dagli studi cinematografici e ha ricevuto il via libera per realizzare il suo film.

La strada verso Hollywood per Kane Parsons inizia con un'immagine sgranata trovata su un forum di appena uscito nelle sale. Il regista Shawn Levy e il guru dell'horror James Wan sono solo alcuni dei nomi che sono stati associati al progetto, mentre i protagonisti del film sono due star come Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve.

Quello di Parsons non è un colpo di fortuna, ma un percorso che evidenzia un cambiamento radicale negli ambienti in cui l'industria del cinema 'pesca' nuove idee, soprattutto nel campo dell'horror





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