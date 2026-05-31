Il percorso di Matilde Borromeo: dalle passerelle ai campi di equitazione

Un tuffo negli archivi fotografici svela il passato di Matilde Borromeo come modella, prima di diventare allevatrice e amazzone. Da Alberta Ferretti a Blugirl, fino agli abiti Pronovias: ecco come la sua eleganza naturale l'ha sempre accompagnata.

Partendo da quel look da equitazione pazzesco, con cavalli, scuderie, stivali da amazzone e un outfit che ci aveva fatto venire voglia di mollare tutto e iscriverci a salto ostacoli, abbiamo fatto quello che amiamo: scavare negli archivi fotografici.

Ed è saltata fuori un'altra Matilde Borromeo, quella in passerella per Alberta Ferretti durante Pitti Immagine Uomo 79, a Firenze nel 2011. Prima dei cavalli, dello showjumping e di ZOTA, c'era già una naturale familiarità con la moda. Il look è quello di una ragazza poco più che ventenne che gioca con i codici glamour dell'epoca: miniabito di paillettes nere, dettagli in piume blu elettrico, cappello a tesa larga e un'aria quasi da attrice.

Una presenza che sta perfettamente a suo agio. L'anno successivo ritroviamo Matilde Borromeo a Milano, nella cornice di Villa Necchi durante il gala benefico Italia. Per l'occasione indossa un abito Pronovias color zaffiro intenso. Il corpino drappeggiato, i ricami luminosi e quella sfumatura di blu restituiscono un'immagine diversa di Matilde, più romantica ma già riconoscibile.

C'è la stessa compostezza che oggi vediamo quando entra in un campo gara. In un evento charity a Milano nel 2010, sempre in Pronovias, il sorriso luminoso, i capelli biondi sciolti e quell'eleganza che, ben prima delle scuderie e delle gare equestri, l'aveva già resa una presenza naturale sulle passerelle. Le onde morbide sulle spalle e l'espressione concentrata sono distanti anni luce dai sorrisi costruiti che spesso accompagnano le sfilate.

Guardando queste immagini non si ha la sensazione di osservare una ragazza che sogna di diventare top, ma piuttosto una giovane donna curiosa, capace di attraversare ambienti diversi mantenendo intatta la propria identità. Sulla passerella di Blugirl durante la Milano Fashion Week del 2009, molto prima di diventare allevatrice, amazzone e imprenditrice, aveva già conquistato il mondo della moda con la sua eleganza naturale.

Le foto riemerse dagli archivi ricordano che il suo percorso è stato tutt'altro che lineare: prima le passerelle, poi le scuderie. Prima gli abiti di Alberta Ferretti, Blugirl e Pronovias, poi le competizioni equestri. E forse è proprio questa la ragione per cui il suo stile resta inconfondibile: una combinazione di grazia e determinazione che attraversa epoche e contesti. La moda è stata il primo campo in cui Matilde ha saputo esprimere la sua personalità, ma non l'unico.

Oggi, mentre monta a cavallo e gestisce la sua scuderia ZOTA, porta con sé quella stessa sicurezza appresa sulle passerelle. Ogni movimento è studiato, ogni dettaglio curato: dalla cravatta al taglio della giacca, fino alla postura in sella. Il suo guardaroba attuale mescola capi tecnici con un'eleganza senza tempo, dimostrando che la vera classe non conosce confini. Le fotografie degli anni passati non sono solo ricordi, ma tasselli di un mosaico che raccontano una storia di passione e versatilità.

Matilde Borromeo è la prova che si possono cambiare carriere senza perdere la propria essenza, e che la bellezza di un percorso sta proprio nella sua imprevedibilità. Dalle luci delle passerelle milanesi ai riflettori dei campi di equitazione internazionali, il suo viaggio continua a ispirare chi crede che l'eleganza sia un modo di vivere, non solo di apparire.

E mentre sfogliamo queste immagini sbiadite dal tempo, non possiamo fare a meno di chiederci: cosa riserverà il futuro a questa donna poliedrica? Forse un nuovo capitolo, altrettanto affascinante, che ancora una volta ci sorprenderà





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