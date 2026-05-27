Il peronismo cerca di sfruttare il calo di popolarità di Milei per formare un'ampia alleanza in vista del 2027

I leader peronisti argentini, guidati da Axel Kicillof, stanno negoziando una coalizione per sfidare il presidente Javier Milei alle elezioni del 2027, approfittando del calo della sua popolarità e dei sondaggi che mostrano un testa a testa tra i due schieramenti.

I leader del peronismo, il principale movimento di opposizione in Argentina , stanno cercando di capitalizzare il calo di popolarità del presidente Javier Milei per costruire un'ampia coalizione in vista delle elezioni presidenziali del 2027.

Axel Kicillof, governatore della provincia di Buenos Aires e figura di spicco del partito peronista Justicialista, ha rivelato in un'intervista a Reuters che sono in corso negoziati per unire non solo le varie anime del peronismo, ma anche politici provenienti da partiti che si oppongono alle politiche di austerità di Milei. Quest'ultimo è riuscito a ridurre l'inflazione galante, ma a costo di misure draconiane che hanno eroso il potere d'acquisto degli argentini.

La sconfitta del peronismo alle elezioni di medio termine di ottobre ha messo in luce le divisioni interne del movimento, che si estende dalla sinistra al centro-destra. Tuttavia, la prospettiva di sconfiggere Milei potrebbe fungere da catalizzatore per superare le rivalità, come suggerito da Facundo Nejamkis, analista di Opina Argentina. I sondaggi recenti mostrano un testa a testa tra il partito di Milei e il campo peronista, con Kicillof che gode di un'immagine positiva superiore a quella del presidente.

Mentre Milei ha annunciato l'intenzione di candidarsi per un secondo mandato, il peronismo non ha ancora ufficializzato i suoi candidati, ma Kicillof e l'ex ministro dell'Economia Sergio Massa sono considerati i favoriti. Il peronismo è storicamente legato alla figura di Cristina Kirchner, ex presidente condannata per corruzione e attualmente agli arresti domiciliari. Sotto il suo governo, l'elevata spesa pubblica ha contribuito all'impennata dell'inflazione, che è poi peggiorata durante la presidenza di Alberto Fernández.

Nonostante ciò, il peronismo conserva un solido bacino di voti, come dimostrano i sondaggi. Secondo Trespuntozero, il 42% degli elettori prenderebbe in considerazione Kicillof, contro il 34% di Milei.

Tuttavia, la formazione di una coalizione unitaria resta complessa a causa delle tensioni interne tra le fazioni moderate e quelle più radicali. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per ottobre 2027, ma la campagna elettorale inizierà ufficialmente ad agosto dello stesso anno, dopo la Coppa del Mondo e le vacanze invernali. Nel frattempo, il governo Milei è stato scosso da scandali di corruzione, che hanno offuscato la sua immagine.

Il calo della popolarità presidenziale, passata dal 53% di un anno fa al 39% attuale, offre al peronismo un'opportunità unica per riconquistare il potere. Tuttavia, il movimento dovrà dimostrare di saper superare le proprie divisioni per presentare un'alternativa credibile agli elettori. La sfida principale per il peronismo sarà bilanciare le richieste delle diverse correnti, dal kirchnerismo più ortodosso ai settori moderati che guardano al centro.

La volontà di sconfiggere Milei potrebbe fungere da incentivo per mettere da parte gli interessi particolari, come sottolinea Nejamkis. Se riuscirà a formare un'alleanza ampia e coesa, il peronismo potrebbe rappresentare una minaccia concreta per la rielezione di Milei, in un contesto economico ancora fragile e con una società polarizzata





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