Il pesce palla dalle guance argentate, una specie aliena pericolosa che minaccia le coste greche

Il Lagocephalus sceleratus, pesce palla tropicale, è arrivato nel Mediterraneo attraverso la migrazione lessepsiana. La sua tetrodotossina lo rende letale per l'uomo se consumato, mentre le potenti mascelle danneggiano le attrezzature da pesca. Ecco i rischi e le procedure di primo soccorso.

Il pesce palla dalle guance argentate, scientificamente noto come Lagocephalus sceleratus, è una specie tropicale originaria dell'Indo-Pacifico che ha fatto la sua comparsa nel Mediterraneo nel 2005, specificamente al largo delle isole del Dodecaneso.

La sua presenza è il risultato della migrazione lessepsiana, un fenomeno dovuto alla risalita attraverso il Canale di Suez, favorito dal surriscaldamento delle acque. Questo pesce appartiene alla famiglia dei tetraodontidi e presenta un corpo allungato, affusolato e privo di squame, con una colorazione grigio-argento sul dorso e bianco-argentea sul ventre. Come tutti i pesci palla, ha la capacità di gonfiarsi d'acqua o d'aria per scoraggiare i predatori.

La pericolosità per l'uomo deriva dalla tetrodotossina, una neurotossina estremamente potente che può causare paralisi, insufficienza respiratoria e anche la morte. Questa tossina può essere presente in diverse parti dell'animale, rendendo assolutamente vietato il consumo della sua polpa e sconsigliato qualsiasi contatto diretto. Oltre al rischio alimentare, il pesce palla rappresenta una minaccia per la pesca professionale: le sue potenti mascelle a forma di becco sono in grado di danneggiare reti, ami e attrezzature, incrementando i costi per i pescatori.

In Grecia, i danni segnalati sono in netto aumento negli ultimi anni. La Croce Rossa Ellenica ha diffuso linee guida per il primo soccorso in caso di morso, precisando che, sebbene il morso non sia tossico, le forti mascelle possono provocare lesioni gravi e sanguinamenti.

La procedura raccomandata include il lavaggio immediato della ferita con acqua corrente e sapone, l'applicazione di pressione per fermare il sanguinamento, il sollevamento dell'arto ferito e, nei casi più severi, la richiesta di assistenza medica per trattamenti specifici, punti di sutura o richiamo antitetanico. Dal punto di vista ecologico, questa specie aliena compete con le autoctone per cibo e rifugi, alterando gli equilibri locali.

Avendo trovato nel Mediterraneo un ambiente favorevole senza predatori naturali, sta ripopolando con successo, contribuendo a squilibri nella biodiversità marina





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