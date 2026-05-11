Il peso del derby: Serie A appesa al derby Maxi contemporaneità

Il derby di Roma, per una volta, non si riflette solo nella Capitale, ma si espande in tutta Italia. La scelta del giorno e dell'orario della partita, trascinerà e condizionerà (quasi) tutta la 37a giornata di Serie A. La Lega ha apportato una nuova regola: contemporaneità negli ultimi due turni di campionato. La Serie A appesa...al derby Maxi contemporaneità: così può essere definita la situazione degli ultimi due turni di Serie A, nei quali le squadre ancora in corsa per salvezza, Champions ed Europa League dovranno scendere in campo tutte allo stesso orario.

Il peso del derby - per una volta - non si riflette solo nella Capitale, ma si espande in tutta Italia. Il motivo è semplice: la scelta del giorno e dell'orario della partita, trascinerà e condizionerà (quasi) tutta la 37a giornata di Serie A . Due anni fa, la Lega ha apportato una nuova regola: contemporaneità negli ultimi due turni di campionato.

Detto, fatto: Roma-Lazio dovrà essere giocata nello stesso orario di Juve, Milan, Como e forse Napoli. Tutta Italia aspetta il verdetto definitivo. Che arriverà solo martedì. Ma ad anticipare l'orario è stato l'ad della Lega, Luigi De Siervo.

Quando si gioca Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30. Così l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo, parlando a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai, in merito alla collocazione di Roma-Lazio nel giorno della finale degli Internazionali di tennis: 'Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti', ha detto il manager.

Altre ipotesi, come quelle di giocare il lunedì sera, le ha definite 'fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale', ha sottolineato De Siervo, che anche aggiunto come la 'contemporaneità' di partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato. La Lega serie A dovrebbe ufficializzarlo domani.

'La sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come i tifosi hanno messo a ferro fuoco nell'ultima occasione - ha proseguito De Siervo -. Dall'altra parte, non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis per posticipare una possibile finale di Sinner nell'orario serale come avviene peraltro in altri tornei'.

'Quindi cercando di tenere insieme in un punto di equilibrio tutte le esigenze e facendo conto sulla professionalità e capacità delle nostre forze all'ordine, del questore e del prefetto sono convinto che la soluzione del lunch match, potrebbe contemplare l'interesse di tutti', ha concluso l'ad della Lega A. La Serie A appesa...al derby Maxi contemporaneità: così può essere definita la situazione degli ultimi due turni di Serie A, nei quali le squadre ancora in corsa per salvezza, Champions ed Europa League dovranno scendere in campo tutte allo stesso orario. In Italia restano due fronti aperti: la lotta per non retrocedere e quella per la qualificazione in Champions.

In fondo alla classifica, Lecce, Cremonese e Cagliari si giocano la permanenza in Serie A. In alto, invece, Juventus, Milan, Como, Napoli e Roma sono ancora coinvolte nella corsa europea. Per garantire la regolarità della competizione, la Lega ha imposto la contemporaneità assoluta delle gare che coinvolgono questi obiettivi. Una scelta che rende di fatto interdipendente ogni risultato, trasformando l’ultimo turno in un unico grande intreccio





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A Derby Contemporaneità Ultimo Turno Regolarità Del Campionato Lega Luigi De Siervo Ordine Pubblico Finale Degli Internazionali Di Tennis Questore Prefetto Derby Maxi Contemporaneità Lecce Cremonese Cagliari Juventus Milan Como Napoli Roma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allaccio abusivo alla rete elettrica a Roma Nord: scoperto furto di energia da oltre 150mila euroMaxi furto di energia elettrica scoperto nella zona dell’Olgiata, a Roma Nord, dove i...

Read more »

Ostia, il Tar Lazio: «Legittimo il bando di Roma Capitale per le concessioni dei lidi»Il Tar del Lazio, Sezione Quinta Ter, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari...

Read more »

Roma progetta il suo nuovo polmone verde: "Sarà il secondo più grande della Capitale"Avviato il processo partecipativo con cittadini e associazioni per il progetto del nuovo parco della Mistica: "Un intervento fondamentale per il territorio"

Read more »

Serie A, De Siervo: 'Derby di Roma domenica alle 12.30, contemporaneità tutela campionato'(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30.

Read more »