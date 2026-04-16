Il Pianista Rosa e la Solidarietà che Risolleva: Dopo il Furto, Roma Abbraccia Angelo Santirocco

Angelo Santirocco, noto come il 'pianista rosa', ha subito il furto della sua attrezzatura a Roma. La comunità ha risposto con una straordinaria raccolta fondi, dimostrando affetto e supporto verso il giovane artista.

Il rosa, colore associato all'amicizia e alla gratitudine, avvolge la storia di Angelo Santirocco , in arte il ' pianista rosa '. A soli 26 anni, questo giovane artista romano ha trasformato il colore del suo abbigliamento di scena, del suo furgone e persino del pianoforte che porta con sé per esibirsi per le strade e nei parchi, in un simbolo di resilienza. La sua vicenda, iniziata con un colpo basso, ha trovato un epilogo commovente grazie alla solidarietà della comunità.

Il 1° marzo, il furto della sua preziosa attrezzatura nella zona di Villa Pamphili ha segnato un momento di profonda amarezza. Tuttavia, da quel momento buio, è scattata una raccolta fondi che ha visto una partecipazione straordinaria, dimostrando quanto il suo talento e la sua persona abbiano toccato il cuore di molti. Angelo ha condiviso con RomaToday la sua commozione: 'C'è stata una partecipazione altissima, in particolare nei primi 2-3 giorni. Addirittura ho ricevuto dei buoni per acquistare gli amplificatori. Ho ricevuto tanto sostegno che mi ha reso felice'.

Attualmente negli Stati Uniti per motivi di lavoro, Angelo sorride, pronto a lasciarsi alle spalle questa spiacevole esperienza, consapevole del calore umano che lo ha circondato. La cronaca di quella giornata amara inizia su via Leone XIII, dove Angelo, intento a scegliere il luogo ideale per una delle sue performance, parcheggia il suo furgone per soli 5-10 minuti, il tempo necessario per un rapido sopralluogo in una piazza all'interno di uno dei polmoni verdi più importanti della capitale.

Al suo ritorno, la brutta sorpresa: la maniglia del veicolo era stata forzata. All'interno, la sua amata tastiera era ancora presente, ma mancava l'essenziale per le sue esibizioni: un generatore di corrente, due amplificatori e batterie esterne. Il danno complessivo stimato ammontava a circa tremila euro. A seguito del furto, è partita la corsa alla solidarietà. Tanti hanno risposto all'appello, permettendogli di recuperare gli amplificatori, strumenti fondamentali per il suo lavoro.

Una signora gli ha offerto un buono sconto, mentre un'altra, moglie di un noto compositore italiano ('non posso dire il nome'), ha generosamente donato mille euro. 'Devo ammettere che c'è stato molto calore nei miei confronti, non lo nego. Questa cosa mi ha reso felice', ha confessato Angelo, ricordando anche un precedente furto, questa volta per sua disattenzione, di una tastiera in un centro commerciale della zona est della Capitale. Le sue parole, subito dopo il fattaccio, riflettevano l'importanza di ogni singolo contributo, per quanto piccolo.

Ora, il suo stato d'animo è decisamente cambiato. Guarda avanti con rinnovato entusiasmo, annunciando la sua prossima esibizione a Roma il primo maggio al parco degli Acquedotti. Non esclude l'implementazione dei sistemi di sicurezza del suo van, una precauzione necessaria dopo l'accaduto. Un ritorno a Villa Pamphili, invece, è rimandato per il momento, ma la speranza di tornare a suonare serenamente nei luoghi che ama rimane viva, alimentata dalla forza che gli è stata donata dalla generosità altrui. La sua musica, avvolta nel suo distintivo colore rosa, continuerà a portare gioia e armonia, ora intrisa anche della melodia della gratitudine e dell'amicizia.





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