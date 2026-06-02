Il piano dei Tamburello per salvare il tesoro del boss a Dubai: riciclaggio e tensioni familiari

Luca Tamburello, figlio del boss mafioso Giacomo, è accusato di aver riciclato 200 milioni di euro attraverso società offshore, comprando ville di lusso e pianificando il trasferimento a Dubai. Le intercettazioni svelano conflitti familiari e progetti di evasione.

La famiglia Tamburello , storica narcotrafficante di Campobello di Mazara, è al centro di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per riciclaggio internazionale. Mentre il capofamiglia Giacomo Tamburello , già condannato per mafia, rispondeva al giudice in Sicilia, in Spagna la moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca Tamburello venivano arrestati con le stesse accuse.

Per il giovane Luca, quarantaduenne, l'apparizione davanti al giudice spagnolo per la convalida del fermo rappresenta solo il primo passo di un lungo iter di estradizione che dovrebbe riportarlo in Italia, dove è accusato di aver riciclato un patrimonio stimato in circa 200 milioni di euro. Luca Tamburello, descritto come un colletto bianco d'alto livello, aveva studiato economia internazionale e lavorato per colossi bancari come Morgan Stanley a Londra.

Secondo gli investigatori, sfruttava le sue competenze per riciclare denaro sporco attraverso società offshore in Lussemburgo, Gibilterra e Andorra. Con i proventi illeciti aveva acquistato una villa di lusso a Marbella, capace di fruttare affitti da 24mila euro a settimana, e un impero immobiliare di 22 abitazioni sulla Costa del Sol.

Si era anche proposto come socio amministratore della filiale di Marbella della Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, il quale ha dichiarato di aver interrotto i rapporti con lui già nel 2024. Le intercettazioni rivelano tensioni familiari: la madre Maria Antonina temeva che la nuora spagnola potesse sottrarre la ricchezza di famiglia, mentre il padre Giacomo assecondava le intuizioni del figlio su investimenti complessi, movimentazione di criptovalute e persino un piano per trasferire clandestinamente 12 chilogrammi d'oro a Montecarlo.

L'ultimo obiettivo della famiglia era trasferirsi a Dubai per proteggere il patrimonio, come emerge da un'intercettazione del 14 gennaio tra Luca e il suo socio Jonas Krumnikl. La giustizia italiana ha già sequestrato l'intero tesoro, ma l'indagine continua per smantellare la rete internazionale di riciclaggio





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