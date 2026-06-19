Il piano Del Vecchio per Delfin: soldi privati per liberare le mani e puntare sull'occhiale

Leonardo Maria Del Vecchio studia il ricorso a fondi di private debt per finanziare l'acquisto del 12,5% di Delfin dai fratelli, evitando garanzie bancarie e keeping le risorse focalizzate sul business industriale. La mossa è anche una risposta alla sfida bancaria tra Intesa e Unicredit su Generali.

Il piano di Leonardo Maria Del Vecchio per riassettare la holding Delfin , cuore del gruppo della famiglia fondatrice di Luxottica , prende forma attraverso una complessa operazione finance.

L'obiettivo è salire al 37,5% del capitale, acquisendo il 12,5% detenuto ciascuno dai fratelli Paola e Luca, per un totale dell'11 miliardi necessari. La strategia, tuttavia, si intreccia con le mosse delle principali banche italiane e con la warfare per il controllo di Generali.

Inizialmente, si pensava di rifinanziare il debito con un pool di banche tradizionali, ma l'offerta pubblica di acquosto di Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui Delfin detiene il 17,5%, ha cambiato lo scenario. Il taking over di Mps da parte di Intesa Sanpaolo porterebbe quest'ultima a controllare anche Mediobanca e il suo 13,2% di Generali, creando un allineamento tra il Leone di Trieste e la banca di Piazza Gae Aulenti.

Ciò ha naturalmente allarmato Unicredit, che sta negoziando accordi industriali con Generali, della quale detiene circa il 10%. Per questo Unicredit avrebbe proposto a Delfin uno swap: il 10% di Generali in cambio del 5% circa di Unicredit. Proposta, però, gentilmente respinta. Il nodo rimane il finanziamento dei 10 miliardi.

L'ingresso di un fondo specializzato in private debt, come Apollo o Ares, seppur più costoso di un normale prestito bancario, permetterebbe a Leonardo Maria Del Vecchio di avere le mani libere e di evitare di doversi impegnare in garanzie ulteriori oltre alla quota Delfin già acquisita dai fratelli. La preferenza per questa strada nasce dalla volontà di concentrare le risorse della holding sull'industria dell'occhiale e sulla tecnologia, piuttosto che sul complesso mondo finanziario.

Parallelamente, si ipotizza anche una valorizzazione delle partecipazioni strategiche custodite in Delfin: oltre alle già citate Generali, Mps e Unicredit, c'è la maggioranza di Essilux (l'ex Luxottica) e la quota in Convivio. Le sole Generali, Mps e Unicredit valgono circa 16 miliardi. Una loro dismissione, magari attraverso un dividendo straordinario, potrebbe far incassare a Leonardo Maria fino a 6 miliardi, dimezzando l'esposizione debitoria. A quel punto, si potrebbe negoziare un rifinanziamento bancario a condizioni più leggere.

Nel frattempo, emerge anche un possibile nuovo fronte familiare: il fratello Claudio, oppositore della vendita delle quote dei fratelli Paola e Luca, avrebbe proposto un maxibonus una tantum per i manager Delfin, aprendo a nuovi scenari di tensione interna. Il tutto mentre si attendono gli sviluppi dell'Opas di Intesa su Mps e la definizione dell'assemblea Delfin del 30 giugno, data chiave per la formalizzazione del nuovo assetto





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