Il Piano di Mario Draghi per il Rinascimento Europeo: Tra Federalismo Pragmatico e Intelligenza Artificiale

L'ex Presidente del Consiglio analizza le criticità dell'Unione Europea, proponendo una governance flessibile e l'integrazione dell'IA per superare l'isolamento geopolitico e la crisi della produttività.

Mario Draghi , l'ex Presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea, ha delineato una visione critica e al contempo propositiva per il futuro dell' Unione Europea , lanciando moniti severi ai leader dei ventisette Stati membri.

Il fulcro delle sue riflessioni risiede nella necessità impellente di ritrovare una centralità strategica all'interno di uno scacchiere internazionale divenuto improvvisamente più ostile, frammentato e dominato da logiche mercantiliste. Durante l'assegnazione del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, Draghi ha espresso un giudizio lapidario e preoccupante: l'Europa è sola. Questa solitudine non è solo diplomatica, ma strutturale.

Da un lato, gli Stati Uniti, storici garanti dell'ordine post-bellico, sembrano aver abbandonato la loro missione di stabilità a favore di decisioni unilaterali che ignorano le regole condivise, mettendo in discussione la certezza degli alleati atlantici. Dall'altro lato, la Cina non emerge come un'alternativa valida, poiché sta implementando strategie industriali che generano surplus su scala globale, rischiando di svuotare la base produttiva europea e sostenendo, al contempo, la Russia in un momento di aggressione verso l'Ucraina.

Per uscire da questa paralisi, l'ex premier propone l'adozione di un federalismo pragmatico, concetto presentato durante la consegna del premio Princesa de Asturias a Oviedo. Questa visione non implica un salto repentino verso uno stato federale, bensì l'implementazione di un sistema di governance flessibile e mirato, capace di agire su temi specifici senza essere rallentato dai processi decisionali tradizionali e spesso troppo lenti di Bruxelles.

Draghi sottolinea come il modello di crescita europeo stia svanendo e come le vulnerabilità del continente stiano aumentando a causa della mancanza di un percorso chiaro per finanziare gli investimenti necessari. La critica si estende anche al ruolo geopolitico dell'Unione: nonostante il massiccio sostegno finanziario all'Ucraina, l'Europa è rimasta marginale nei negoziati per la pace e si è comportata da semplice spettatrice durante le crisi in Medio Oriente, in particolare di fronte ai bombardamenti di siti nucleari iraniani e alla tragedia di Gaza.

L'invito è quindi quello di combattere l'inazione e lo scetticismo, ricordando che l'Unione Europea resta la migliore opportunità per garantire pace, indipendenza e solidarietà ai suoi cittadini. Un altro pilastro fondamentale per il rilancio dell'Europa è rappresentato dallo sviluppo e dall'integrazione dell'intelligenza artificiale, tema approfondito durante l'apertura dell'anno accademico al Politecnico di Milano. Secondo l'analisi di Draghi, l'IA non è solo un'innovazione tecnologica, ma un motore essenziale per l'aumento della produttività.

Citando stime credibili, l'ex presidente ha spiegato che l'adozione di queste tecnologie potrebbe innalzare il percorso di crescita delle economie avanzate in modo sostanziale. Se l'espansione dell'IA dovesse ricalcare il boom digitale statunitense della fine degli anni novanta, la produttività potrebbe crescere di circa lo 0,8 percento all'anno; se invece seguisse l'esempio dell'elettrificazione degli anni venti, il miglioramento potrebbe arrivare a 1,3 punti percentuali. Tale accelerazione sarebbe la più significativa vista in Europa da decenni.

Tuttavia, Draghi avverte che la velocità di diffusione di queste tecnologie è senza precedenti, creando un rischio concreto di divergenza rapida tra i Paesi che abbracciano l'innovazione e quelli che esitano. L'Europa si trova dunque di fronte a un momento di verità: l'incapacità di colmare questo divario tecnologico e di adottare l'IA su larga scala condannerebbe il continente a un futuro di stagnazione economica con conseguenze sociali e politiche devastanti





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