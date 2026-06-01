Il ponte del 2 giugno: 45 milioni di spostamenti, ANAS si prepara al traffico estivo

Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento della stagione estiva sul fronte della mobilità. Secondo le stime di ANAS, da oggi fino a martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di spostamenti sull'intera rete stradale e autostradale italiana, con un aumento del traffico già evidente e che continuerà nelle prossime ore. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato come il ponte del 2 giugno rappresenti il primo grande banco di prova della mobilità estiva. Per affrontare l'incremento previsto dei veicoli in circolazione, la società del Gruppo FS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Forze dell'Ordine. L'obiettivo è garantire spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le destinazioni turistiche e durante le fasi di rientro.

Il ponte del 2 giugno segna l'inizio della stagione estiva e si prevedono circa 45 milioni di spostamenti sull'intera rete stradale e autostradale italiana. L'aumento del traffico è già evidente e continuerà nelle prossime ore, con una concentrazione particolare lungo le direttrici che conducono alle coste italiane.

Le strade maggiormente interessate sono quelle dei versanti jonico, adriatico e tirrenico, con volumi di traffico elevati soprattutto tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata. particular attention is also being paid to the A2 Mediterranean Motorway, which is crucial for reaching southern Italy and the ports leading to Sicily. ANAS, the company of the FS Group, has prepared an extraordinary plan to monitor traffic and coordinate with the Ministry of Infrastructure and Transport and the police forces to ensure safe and smooth journeys.

However, motorists heading to northern Italy should be aware of changes to traffic due to the temporary closure of the Brenner Motorway A22. To facilitate traffic and provide real-time information, variable message panels will be used on the main state roads in the affected area. After the departures, attention will shift to the returns, with increased traffic expected on major highways and state roads.

To reduce congestion, a ban on heavy vehicles will be in effect on June 2 from 7 am to 10 pm. During the entire bridge, the surveillance of the national road network will be strengthened, with about 2,500 ANAS operators and 200 staff from the territorial operational rooms and the national situation room monitoring traffic in real-time and ready to intervene in case of emergencies





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