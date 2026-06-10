Il Ponte sullo Stretto, un progetto in crisi

L'inchiesta per corruzione è solo l'ultimo degli intoppi per la realizzazione dell'infrastruttura che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria. Istituzionali e no, sono sempre meno i sostenitori di un progetto che sembra essere sostenuto da un numero sempre più ristretto di soggetti.

La storia del Ponte sullo Stretto è segnata da intoppi e incertezze. L'inchiesta per corruzione è solo l'ultimo degli ostacoli per la realizzazione dell'infrastruttura che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria .

Istituzionali e no, sono sempre meno i sostenitori di un progetto che sembra essere sostenuto da un numero sempre più ristretto di soggetti. Gli sponsor principali sono due: la società Ponte sullo Stretto Spa e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società, afferma che l'inchiesta non impatterà sulla tabella di marcia.

L'obiettivo è di proseguire nella missione che ci hanno affidato il Parlamento e il governo nella massima trasparenza e per arrivare ad una registrazione della delibera di approvazione del Cipess con formula piena e avviare la fase esecutiva. L'ultimo passaggio si riferisce alla delibera che va riscritta dopo lo stop della Corte dei conti, che aveva fatto tre rilievi al primo atto con cui il governo voleva far partire l'opera.

L'ad non rinuncia all'ottimismo sui tempi di costruzione dell'opera, ma le incertezze sono molte di più delle certezze. Sul fronte politico, il sì del centrodestra unito è puro atto di formalità. Guardando più da vicino, si nota che sta a cuore davvero a pochi. Matteo Salvini ha dalla sua parte sempre meno compagni di viaggio: 'Neanche tutto il partito del ministro dei Trasporti vuole il ponte.

E questo è un problemino non trascurabile', aggiunge Marco Ponti, riferendosi alla Lega. Esporsi per un'opera così a Sud è un po' troppo per il partito del Nord. Ecco che allora resta quasi isolata la voce di un altro leghista: Alessandro Morelli. Il sottosegretario è il presidente del Cipess, l'organo che deve fare la delibera che supererà lo stop della Corte dei conti.

Nel difendere l'opera, Morelli dice: 'Il percorso va pienamente avanti. L'obiettivo è quello di realizzare la più importante infrastruttura del secolo'. Un entusiasmo che è difficile trovare in altre sedi politiche. Da parte di Fratelli d'Italia silenzio assoluto: il dossier non viene considerato prioritario dal partito della premier.

Dribbla anche Palazzo Chigi: resta vano il grido delle opposizioni che chiedono a Giorgia Meloni di andare in Parlamento a riferire della vicenda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, non risponde alle domande sul tema: 'L'inchiesta sul Ponte sullo Stretto? - taglia corto in conferenza stampa - non ne abbiamo parlato e questa conferenza stampa espone l'esito dei lavori del Consiglio dei Ministri stesso'.

Tra i leader, l'unico che difende apertamente l'opera è Antonio Tajani: 'Il progetto vada avanti'. Del resto l'idea era stata rilanciata dal fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai tempi dei suoi governi. Ma un conto è spingere da Roma, un conto è affrontare il tema sul territorio. A Reggio Calabria il centrodestra ha vinto le elezioni con un candidato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che ha preso percentuali bulgare.

Piccolo dettaglio: nella campagna elettorale il tema del ponte non è stato praticamente affrontato. Perché sul territorio le tesi sono discordanti. E anche tanti simpatizzanti di centrodestra non sono appassionati del ponte a campata unica che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria.

C'è poi un altro indizio che induce a pensare che l'infrastruttura non vedrà la luce a stretto giro: 'Il governo ha scelto di rifare da capo la procedura dopo il no della Corte dei conti e di produrre una nuova delibera. Da un punto di vista amministrativo è l'iter più opportuno, ma è innegabile che allunghi i tempi', ci dice una fonte che segue da vicino il dossier.

Insomma: anche secondo una parte degli addetti ai lavori è difficile che entro la fine della legislatura si ponga la prima pietra. Pietro Ciucci si tiene lontano dalla polemica, convinto che parlino gli atti





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