Il postino che ha accumulato un milione di monete da 1 centesimo

Bruno Salvi, postino di Urbania, custodisce 1,176 milioni di monete da un centesimo per un valore nominale di 11.760 euro. La collezione, pesante 27 quintali, ha compromesso l'integrità strutturale della sua casa.

Bruno Salvi, postino che opera nella zona di Urbania, nella provincia di Pesaro-Urbino, ha raggiunto un traguardo straordinario nel mondo della numismatica involontaria. L'uomo ha accumulato un totale di un milione e 176mila monete da un centesimo nel corso della sua vita lavorativa. Questa collezione inusuale presenta un valore nominale preciso di 11.760 euro, una cifra che riflette il numero esatto di pezzi raccolti.

La meccanica di una collezione di 27 quintali

La gestione di una quantità così ingente di metallo richiede soluzioni logistiche specifiche che vanno ben oltre i tradizionali raccoglitori o cassette per collezionisti. Per custodire queste monete, Salvi ha adottato 28 damigiane di vetro, ciascuna con una capacità di 30 litri. L'insieme di questi contenitori forma un peso totale di 27 quintali, una massa imponente che ha richiesto adattamenti strutturali immediati all'interno della residenza del postino.

Also read Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto

La gravità del carico ha avuto conseguenze dirette e misurabili sulla struttura ediliva dell'abitazione. Il pavimento, non progettato per sopportare un tale stress concentrato, ha iniziato a mostrare segni di cedimento. Salvi ha dovuto intervenire tempestivamente per evitare danni maggiori, spostando le pesanti damigiane in punti diversi della casa, preferibilmente ai piani inferiori, per stabilizzare il carico.

Dalle 500 lire al record del milione

L'origine di questa ossessione numismatica risale a molti anni fa, quando Salvi iniziava a raccogliere le monete da 20 e 500 lire. La scelta iniziale era guidata da un apprezzamento estetico, poiché l'ex postino definisce queste vecchie banconote metalliche le più belle in circolazione. Tuttavia, con il passare del tempo, l'interesse si è spostato verso le monete da un centesimo, spinto dalla curiosità di testare i propri limiti fisici e organizzativi.

Advertisement

Salvi ha un obiettivo chiaro e quantificabile: battere il record precedente stabilito con la sua attuale collezione. La sua aspirazione è raggiungere la quota di un milione e mezzo di monete. La condizione per il raggiungimento di questo traguardo dipende dal continuo flusso di monete nell'economia corrente. Se le monetine continueranno a circolare nel mercato con la stessa frequenza, il postino è convinto di poter superare questa nuova soglia numerica.

Il sostegno della comunità di Urbania

La peculiarità della missione di Salvi ha coinvolto direttamente i concittadini di Urbania. Gli abitanti hanno iniziato a collaborare attivamente con il postino, donandogli i centesimi quando lo incontravano per strada o quando lui era intento nelle sue mansioni di consegna della posta. Questa generosità locale ha accelerato notevolmente il processo di accumulo.

Nonostante l'avanzare dell'età o la complessità della sua collezione, Salvi continua a svolgere il suo lavoro a piedi. La consegna della posta avviene ancora attraverso il percorso tradizionale, garantendo l'accesso diretto ai residenti. La comunità locale mantiene questo supporto, riconoscendo l'impegno del postino e la curiosità suscitata dalla sua impresa record-breaking che trasforma il lavoro quotidiano in una gara numismatica senza precedenti.