Il Potere Senza Limiti: Scontro tra Morale e Politica Estera

Analisi del conflitto tra la visione del potere come autoaffermazione permanente e la concezione del potere ordinato al bene comune, evidenziando le implicazioni del "non interferire" nei rapporti tra Stati, Chiesa e magistratura, e il rischio di erosione dei limiti democratici.

L'azione del leader della più grande potenza mondiale coglie sicuramente un elemento di indiscutibile verità, ma distoglie l'attenzione dalla necessità di operare un'analisi che scenda più in profondità, dove il tema del potere e dei suoi limiti diventa centrale. Trump continua a interpretarlo come autoaffermazione permanente: il leader che coincide con la verità, il governo che non deve incontrare ostacoli, i contrappesi ridotti a fastidio burocratico.

Non è solo questione di stile e di carattere, si tratta di una visione che preoccupa e che non trova un contrappeso negli anticorpi della democrazia, nata proprio per limitare gli abusi del potere, evitando che si trasformi in tirannia. Il Pontefice, d'altra parte, ha ribadito la linea classica della diplomazia vaticana: no alla logica della forza, sì alla responsabilità e alla ricerca di soluzioni che allontanino la minaccia, ma attraverso il dialogo. Una posizione che entra in tensione con chi rivendica la necessità di fermezza, anche militare, per impedire all'Iran di dotarsi dell'atomica. Né deve essere sottovalutata la linea di pensiero di Vance, che appare un leader più lucido, difende l'azione americana e respinge le critiche del Papa, arrivando a suggerire che il Vaticano dovrebbe occuparsi di questioni spirituali e non intralciare la politica estera degli Stati Uniti. Il sottotesto è chiaro: la morale da una parte, il potere dall'altra. Ma è proprio questa separazione che Leone XIV contesta, ribadendo un principio semplice e radicale: il potere non è un fine in sé, non è auto-legittimazione, non è narrazione di forza. È, o dovrebbe essere, ordinato al bene comune: due concezioni inconciliabili. Vance arriva persino a giustificare l'uso della forza, richiamando la storia americana (Dio dalla parte dei vincitori), per rispondere alle critiche del Pontefice. Il Papa, al contrario, insiste che Dio non sta con i prepotenti e che la guerra lacera prima di tutto la dignità umana. Il riferimento implicito è a quel "non interferite" che dà anche il titolo all'ultimo libro scritto da don Marcello Cozzi, un coraggioso prete lucano, da anni impegnato nel contrasto alla mafia e alla corruzione. "Non interferite" è l'intimidazione, diretta ad imporre il silenzio alla Chiesa, per evitare che la voce dei sacerdoti impegnati nel sociale – non solo quelli più noti, come don Pino Puglisi e don Peppino Diana, uccisi per mano del potere mafioso – si levasse per difendere le vittime delle prepotenze mafiose, smascherando le collusioni e le connivenze che troppo spesso caratterizzano il rapporto tra potere criminale e potere istituzionale. Ebbene, quando alla Chiesa si dice "non interferite", quando si pretende che il Vangelo resti confinato in sacrestia, il potere sta già tracciando una linea pericolosa. Lo denunciava con parole chiarissime Oscar Romero, l'arcivescovo salvadoregno, ucciso nel 1980: ai sacerdoti veniva chiesto di non immischiarsi, di non disturbare. Ma per Romero il Vangelo, se preso sul serio, non può che diventare un intralcio per ogni potere ingiusto. È lo stesso schema che ritorna oggi, con altri protagonisti e altri scenari. Il discorso è molto più ampio e profondo, e riguarda la tenuta stessa delle democrazie. Quando si perde l'equilibrio, che è una cifra importante del principio sacrosanto della divisione dei poteri, e senza equilibrio, i confini diventano terreno di scontro. In Italia la logica appare la stessa e assume la forma della polemica contro i giudici. Quando i magistrati, esercitando la funzione di controllo istituzionale che loro compete, toccano gli interessi dell'esecutivo, vengono accusati di ostacolare l'azione di governo, cioè di "interferire" e di svolgere una funzione di politica invece che giudiziaria. Anche in occasione del grave attacco al Papa compiuto da Trump, Leone XIV viene accusato di ostacolare l'azione americana contro l'Iran e la sua corsa nucleare. Il punto è che i limiti non sono un incidente di percorso, ma la struttura stessa del buon governo. Quando Vance invita il Pontefice a non interferire, sta dicendo che la politica deve essere autonoma dalla morale. E quando il Papa risponde che il potere è ordinato al bene comune, sta affermando un altro principio: senza un fine etico, il potere diventa distruttivo. E quando sacerdoti come Oscar Romero ricordano che il silenzio davanti all'ingiustizia è complicità, quel "non interferite" assume il suo vero significato: non disturbare il potere. L'invito a "non interferire" suona come un monito, ricordando una verità ancora più scomoda: il potere che si prende troppo sul serio finisce sempre per oltrepassare i propri confini. Il rischio, allora, non è solo lo scontro tra governi e giudici, o tra Stati e Chiesa. È qualcosa di più profondo: la progressiva erosione dell'idea stessa di limite. Senza limite, il potere non governa, domina. Ed il rischio è che la pretesa legittima di esercitare il potere e di soddisfare le aspettative del popolo che si governa, possa degenerare in prepotenza e abuso del potere, sì che il passo successivo possano essere la guerra, il genocidio, ovvero la distruzione totale del nemico, con una corsa senza fine, dove il termine ultimo diventa l'auto-distruzione





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