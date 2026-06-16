Il premier iracheno al-Zaidi in visita a Washington a luglio per rafforzare la partnership strategica con gli Stati Uniti

Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà a Washington a metà luglio per approfondire i legami con gli Stati Uniti, concentrandosi su cooperazione economica, commerciale e investimenti. La visita mira a diversificare l'economia irachena, riducendo la dipendenza dal petrolio, e a creare un ambiente favorevole agli investimenti, nonostante le sfide legate alle milizie filo-iraniane, alla corruzione e alla complessa diplomazia regionale.

Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà a Washington a metà luglio con l'obiettivo di approfondire i legami strategici con gli Stati Uniti , concentrandosi principalmente sulla cooperazione economica , commerciale e in materia di investimenti.

La visita, annunciata da un portavoce del governo, Haider al-Aboudi, è stata descritta come uno sforzo per rafforzare la partnership iracheno-statunitense basata su interessi reciproci. Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa statale, il governo mira ad ampliare gli orizzonti della partnership strategica con le aziende globali e a creare un ambiente favorevole agli investimenti, al fine di apportare benefici tangibili all'economia irachena e rafforzare contemporaneamente la stabilità interna.

Al-Zaidi, entrato in carica a maggio, ha posto la ricostruzione economica, l'attrazione di investimenti esteri e la lotta alla corruzione al centro della sua agenda. L'Iraq cerca di diversificare la propria economia, riducendo la dipendenza dai proventi del petrolio, e deve affrontare sfide strutturali come l'alta disoccupazione giovanile e un sistema infrastrutturale degradato.

Tuttavia, il premier deve anche gestire complessità diplomatiche e di sicurezza, tra cui il controllo delle milizie sostenute dall'Iran, la corruzione endemica e la necessità di bilanciare le relazioni tra Washington e Teheran. La visita a Washington, che segue la notizia di un accordo provvisorio tra USA e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, rappresenta un test cruciale per la capacità di al-Zaidi di navigare in un contesto regionale estremamente delicato.

Il premier, nominato ad aprile, aveva ricevuto le congratulazioni del presidente statunitense Donald Trump, che aveva espresso l'auspicio di una cooperazione più stretta tra i due paesi. Pur basandosi su un accordo quadro strategico che comprende sicurezza, economia e cultura, il rapporto bilaterale ha conosciuto tensioni ricorrenti, in particolare riguardo alla presenza delle truppe americane in Iraq, alle relazioni di Baghdad con l'Iran e alla pressione degli USA per ridurre l'influenza dei gruppi armati filo-iraniani.

La missione di al-Zaidi mira quindi a consolidare una partnership equilibrata, che possa favorire lo sviluppo economico senza compromettere la sovranità e la stabilità interna del paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iraq Ali Al-Zaidi Stati Uniti Visita Washington Partnership Strategica Cooperazione Economica Investimenti Dipendenza Petrolio Milizie Iran Corruzione Diplomazia Regionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiale 2026, boom di ascolti negli Stati Uniti: USA-Paraguay supera perfino le Finals NBAL'esordio degli Stati Uniti al Mondiale 2026 non ha conquistato soltanto il campo, ma anche il piccolo schermo e forse il cuore degli sportivi americani.

Read more »

Stati Uniti battono Paraguay al debutto Mondiale tra vip e gaffe del Tg1Gli Stati Uniti esordiscono con una vittoria per 3-0 contro il Paraguay nel Mondiale 2026. Allo SoFi Stadium di Los Angeles presenti numerose celebrità come Tom Cruise e Brad Pitt. Il Tg1 commette una gaffe confondendo Bill Gates con Steve Jobs.

Read more »

Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo di pace: firma prevista per venerdì in SvizzeraL'annuncio del premier pakistano Shehbaz Sharif e la conferma di Trump sui social. L'intesa prevede la fine delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e lo sblocco di asset iraniani. Resta da affrontare il programma nucleare.

Read more »

Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Read more »