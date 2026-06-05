La coalizione di governo del primo ministro malese Anwar Ibrahim si troverà ad affrontare un test del suo sostegno pubblico dopo che due stati hanno indetto elezioni lampo. Le elezioni statali non avranno un impatto diretto sulla maggioranza di Anwar nel parlamento nazionale, ma eventuali perdite significative potrebbero indebolire le prospettive della sua coalizione alle elezioni generali previste per l'inizio del 2028.

Il premier malese Anwar Ibrahim si trova di fronte a un test cruciale per il suo sostegno, visto che due stati hanno indetto elezioni anticipate .

La coalizione di governo del primo ministro malese Anwar Ibrahim si troverà ad affrontare un test del suo sostegno pubblico tra segni di tensioni interne dopo che questa settimana due stati hanno indetto elezioni lampo, mentre si fanno strade le speculazioni su un voto nazionale anticipato. Due dei partner della coalizione nazionale di Anwar guidano i governi di Negeri Sembilan e Johor, dove le assemblee statali sono state sciolte rispettivamente venerdì e lunedì, con elezioni da tenersi entro 60 giorni.

Sebbene le elezioni statali non avranno un impatto diretto sulla maggioranza di Anwar nel parlamento nazionale, eventuali perdite significative potrebbero indebolire le prospettive della sua coalizione alle elezioni generali previste per l'inizio del 2028. Il mese scorso Anwar ha detto che avrebbe preso in considerazione la possibilità di indire un voto lampo se le divisioni interne alla sua amministrazione avessero continuato ad allargarsi.

Nell'alleanza di governo di Anwar, composta dal suo blocco Pakatan Harapan, dall'ex rivale Barisan Nasional e da una manciata di altri partiti, ci sono state divergenze su come affrontare le questioni etniche e religiose nel Paese multirazziale e a maggioranza musulmana, e tra i suoi alleati progressisti è cresciuta la frustrazione per la lentezza delle riforme. Anwar ha subito anche le pressioni della United Malays National Organisation, un tempo dominante, che fa parte del Barisan, per la sua richiesta di grazia reale per l'ex primo ministro e leader dell'UMNO Najib Razak, imprigionato nel 2022 per il suo ruolo nello scandalo multimiliardario 1MDB.

Il Pakatan attualmente governa lo Stato di Negeri Sembilan, dove le elezioni non sono previste prima della fine del 2028, mentre il Barisan è alla guida di Johor, dove le elezioni non sono previste prima dell'anno prossimo. In quello che è stato visto come un segno delle tensioni della coalizione, il Barisan ha detto che avrebbe contestato le elezioni dello Stato di Johor in modo indipendente senza il sostegno del Pakatan





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