L'evento celebra il talento, la leadership e il contributo femminile nei mondi dell'impresa, delle istituzioni, della scienza, dell'informazione, della cultura e del sociale.

Il premio Marisa Bellisario 'Donne che fanno la differenza' torna nel 2026 con la sua 38ª edizione, condotta da Malika Ayane . L'evento celebra il talento, la leadership e il contributo femminile nei mondi dell'impresa, delle istituzioni, della scienza, dell'informazione, della cultura e del sociale.

La direttrice di Reuters, Alessandra Galloni, è stata premiata per la categoria Informazione. Il premio internazionale è stato assegnato a Reem Al Hashimy, ministro di Stato per la Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti. Suor Nathalie Becquart, Sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, ha ricevuto il premio per la Pace. Per le Istituzioni, il premio è stato assegnato a Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl.

Valentina Pellegrini, presidente e amministratore delegato del Gruppo Pellegrini, ha ricevuto il premio per la categoria Imprenditoria. Elisabetta Colacchia, head of people & organization Enel, ha vinto il premio per il management. Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione Ant, e Francesca Sofia, direttore generale di fondazione Cassa depositi e prestiti, hanno ricevuto premi speciali. Arianna Fontana, la più medagliata atleta italiana nella storia dei Giochi olimpici Invernali, ha ricevuto la Mela d'Oro per lo sport.

Il premio Intesa Sanpaolo è stato assegnato a 3TI Progetti, Antur e Iris Ceramica Group. Le neolaureate Ornella Conti, Eleonora Masi e Elena Stecconi hanno ricevuto la Mela d'Oro per tre corsi di studio individuati dalla Commissione esaminatrice





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