Il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha espresso dubbi sul ritorno dell'Italia al nucleare. Secondo lui, l'energia solare è la soluzione vincente, ma il problema è che non la cogliamo.

Il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi esprime dubbi sul ritorno dell'Italia al nucleare. Secondo lui, l' energia solare è la soluzione vincente, ma il problema è che non la cogliamo.

Parisi ritiene che i reattori di quarta generazione possano essere un'opportunità, ma sottolinea che non abbiamo ancora un'idea precisa di quando saranno disponibili e di quanto possano costare. Inoltre, sottolinea che i reattori modulari sono troppo cari e non vedono come una soluzione alternativa. Parisi propone di produrre energia con il solare, che può essere ottenuta a costi più bassi rispetto al nucleare.

Tuttavia, sottolinea che il solare non è di facile gestione e che è necessario risolvere il gap di produzione tra giorno e notte. Parisi propone di utilizzare nuovi tipi di batterie di accumulo e di integrare le risorse geotermiche e idroelettriche.

Inoltre, sottolinea l'importanza di semplificare la burocrazia necessaria per realizzare gli impianti e di creare un'agenzia che si occupi dei contratti e dei costi. Parisi ritiene che la transizione verso l'energia solare sia necessaria per diventare un Paese più resistente agli shock esterni e all'incertezza





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