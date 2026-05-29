Il Premio "Scrivere Campano" costruisce relazioni tra giovani scrittori e lettori

Il Premio "Scrivere Campano" è un laboratorio culturale che si propone di costruire relazioni tra giovani scrittori, lettori, università e territorio. La seconda edizione del Premio si è conclusa martedì 26 maggio al Museo Campano di Capua.

Il Premio "Scrivere Campano" è un laboratorio culturale che si propone di costruire relazioni tra giovani scrittori , lettori, università e territorio. La seconda edizione del Premio si è conclusa martedì 26 maggio al Museo Campano di Capua, all'interno del festival "Capua il Luogo della Lingua".

La giuria popolare composta dai gruppi di lettura nati intorno al Premio e dagli studenti del Corso di Design e Comunicazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha decretato il successo del Premio. Maurizio de Giovanni, testimonial permanente dell'iniziativa, ha letto il verdetto finale davanti alla platea del Museo Campano.

Il Premio è nato con l'obiettivo di individuare e valorizzare nuove voci narrative campane under 30, collegandole alla riflessione sulla lingua, sull'identità e sul rapporto tra scrittura e territorio che da anni caratterizza il festival capuano. Il Premio ha premiato il romanzo "Congiuntivi sbagliati" per la lingua musicale in cui l'italiano più colto si unisce al dialetto, dando vita a un racconto comico e struggente.

La lingua è tornata a essere il centro del discorso, non semplice stile letterario ma materia viva, capace di raccontare trasformazioni sociali, periferie, fragilità e desiderio di emancipazione. Durante la serata, i quattro autori hanno dialogato con Alessia Aulicino, referente del Premio, che ha illustrato le motivazioni della selezione compiuta dalla giuria tecnica. Anche quest'anno tutti i finalisti hanno ricevuto una "Mater Parade", opera ispirata alle Matres Matutae del Museo Campano e realizzata dall'artista Roberto Branco.

Un elemento simbolico che rafforza il legame tra la scrittura contemporanea e il patrimonio storico e identitario del territorio. La serata ha mostrato inoltre un interessante intreccio tra letteratura, design e formazione universitaria. Gli oltre 300 studenti coinvolti nel progetto "Poieo Design" hanno partecipato non soltanto al voto ma anche alla progettazione di prototipi destinati a diventare parte integrante del Premio. A conclusione della proclamazione, è stato annunciato l'oggetto totemico scelto come penna ufficiale dell'edizione 2027 del Premio.

Si tratta di "Olfea", una penna antistress aromaterapeutica ideata dagli studenti Federica Bronzuto, Gianni Del Piano, Grazia Lucarelli, Alfonso Roberto Marsilia, Carmine Patella e Maria Noemy Salzillo. Il Premio non si limita alla promozione del libro ma costruisce una filiera culturale più ampia che coinvolge scuole, università, musei, gruppi di lettura e imprese del territorio. Anche gli studenti del liceo "Salvatore Pizzi" di Capua hanno partecipato attivamente alla giornata, intervistando ospiti e protagonisti della manifestazione.

Il Premio si inserisce inoltre nella campagna nazionale "Il Maggio dei Libri" promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e rientra nelle attività del Patto per la Lettura del Comune di Capua, riconosciuto dal Ministero della Cultura come "Città che legge". La sensazione è che il Premio stia cercando di occupare uno spazio particolare nel panorama culturale campano e nazionale. Non soltanto scouting editoriale, ma costruzione di comunità culturali attraverso la lettura condivisa.

In un tempo in cui molti premi letterari sembrano rivolgersi prevalentemente al sistema editoriale o alla dimensione mediatica, "Scrivere Campano" prova invece a partire dai lettori e dai territori, facendo della partecipazione uno degli elementi centrali della propria identità. Ed è probabilmente questa la sua intuizione più interessante: trasformare il premio da semplice momento celebrativo a strumento permanente di relazione culturale





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